Une opportunité passionnante d'assister à une éclipse solaire annulaire

Des millions de personnes auront la chance d’assister ce week-end à un phénomène naturel spectaculaire connu sous le nom d’éclipse annulaire alors qu’elle passe de l’Oregon au Texas. Lors d’une éclipse solaire annulaire, la Lune est la plus éloignée de la Terre et ne bloque pas complètement le soleil, créant un bord extérieur brillant ou « anneau de feu » autour de la Lune. Huit États connaîtront cette démonstration céleste, à commencer par Eugene, dans l’Oregon, où elle durera près de quatre minutes. Des événements éducatifs et des diffusions en direct de l'éclipse seront disponibles à divers endroits, tels que le Musée des sciences et de l'industrie de l'Oregon à Portland.

Albuquerque, au Nouveau-Mexique, verra l'éclipse coïncider avec la fête annuelle internationale des montgolfières d'Albuquerque. L'année dernière, la fête a attiré près de 830,000 XNUMX personnes, et cette année, l'observation de l'éclipse devrait attirer une foule encore plus nombreuse. Richard Rand, directeur du département de physique et d'astronomie de l'Université du Nouveau-Mexique, souligne le sentiment profond que procure l'expérience d'un tel événement. Le campus proposera des activités éducatives et une visite du « cercle de feu ».

À San Antonio, au Texas, l'éclipse partielle se produira entre 10h23 et 11h54. Des visites seront disponibles près du lac Woodlawn et dans plusieurs parcs, avec des événements communautaires tels que l'observation de sténopés, du slime de galaxie et une course d'obstacles dans un camp d'entraînement d'astronautes. Enfin, Corpus Christi, au Texas, est le dernier site majeur aux États-Unis à être témoin de l'éclipse, et la durée du pic y sera la plus longue, dépassant cinq minutes. Les réservations d'hôtels à Corpus Christi ont connu une augmentation significative par rapport à la même période de l'année dernière.

Pour observer l’éclipse annulaire en toute sécurité, il est crucial de prendre les précautions nécessaires. Regarder directement le soleil peut causer des dommages permanents aux yeux. Une protection oculaire adéquate, telle que des lunettes certifiées ou des visionneuses solaires portables, est essentielle. Les lunettes de soleil ordinaires n'offrent pas une protection suffisante car la rétine est sensible à la lumière. Il est donc important d’éviter de regarder le soleil, même pendant un bref instant.

Cette éclipse annulaire à venir n’est qu’un début, puisque le 8 avril 2024, une éclipse solaire totale plus rare s’étendra sur dix États, attirant des millions de touristes. La liste complète des lieux et des durées de l’éclipse annulaire peut être trouvée en visitant des sources fiables.

Définitions:

– Éclipse annulaire : type d’éclipse solaire dans laquelle la lune ne bloque pas complètement le soleil, laissant un anneau brillant autour de la lune.

– Observation d'une éclipse : observer une éclipse solaire ou lunaire avec les précautions appropriées, comme l'utilisation de lunettes certifiées ou de visionneuses solaires portables.

– Rétines : Partie sensible de l’œil qui détecte la lumière.

