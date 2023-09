La course à l’espace : les États-Unis et la Chine s’affrontent pour retourner sur la Lune

Dans une récente interview accordée à la BBC, le chef de la Nasa, Bill Nelson, a déclaré que les États-Unis étaient engagés dans une « course à l’espace » avec la Chine pour retourner sur la Lune, exprimant son désir que les États-Unis soient les premiers à y parvenir. Alors que les États-Unis et l’Union soviétique se livraient à une course à l’espace dans les années 1960 et 1970, la Nasa s’appuie désormais sur des entreprises privées pour réaliser l’essentiel du travail. Selon Nelson, les partenariats avec des entreprises privées permettent de partager les coûts et de faire appel à la créativité des entrepreneurs du secteur privé. Des entreprises comme SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos ont remporté des contrats de plusieurs milliards de dollars auprès de la Nasa pour construire des atterrisseurs lunaires.

Le programme spatial chinois, qui prévoit notamment d'atteindre les régions polaires de la Lune, est étroitement surveillé par la Nasa. La Chine possède sa propre station spatiale, a ramené des échantillons lunaires sur Terre et n’a pas signé les accords Artemis menés par les États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes quant à ses revendications territoriales. La rivalité de la Nasa avec la Chine a conduit à une augmentation des investissements dans l'agence, avec 71.2 milliards de dollars dépensés au cours de l'année précédant septembre 2021. Un quart de ces dépenses est destiné aux petites entreprises, qui peuvent accélérer leur croissance et attirer des investisseurs privés.

Si la course au retour vers la Lune a retenu l’attention, elle a également stimulé la croissance de l’industrie spatiale au sens large. SpaceX, en particulier, a joué un rôle important dans l’expansion du potentiel d’investissement dans l’espace. Le nombre de satellites en orbite autour de la Terre a augmenté, avec en tête des sociétés comme OneWeb et Starlink. Cela a créé de nouvelles opportunités dans divers secteurs, notamment l’agriculture, les assurances et le maritime.

L’économie spatiale a le potentiel d’être très lucrative, avec des estimations suggérant qu’elle pourrait représenter plus de 1 2040 milliards de dollars par an d’ici XNUMX. Il reste cependant des défis à relever, comme la viabilité économique de l’exploitation minière sur la Lune. La Nasa voit un potentiel dans la recherche médicale, citant les expériences réussies de croissance de cristaux menées par la société pharmaceutique Merck sur la Station spatiale internationale.

