La vie après l'espace : s'adapter à la gravité et battre des records

Après avoir passé plus d'un an dans l'espace, l'astronaute Frank Rubio doit désormais relever le défi de se réadapter à la vie sur Terre. Rubio est récemment revenu d'une mission de 371 jours à bord de la Station spatiale internationale, dépassant le précédent record américain de la plus longue durée passée dans l'espace. À son retour, Rubio a pris la parole lors d'une conférence de presse au Johnson Space Center de la NASA à Houston, décrivant la difficulté de s'adapter à la gravité terrestre. Il a mentionné avoir ressenti des douleurs dans la plante des pieds et dans le bas du dos alors que son corps se réajuste pour supporter tout son poids.

Le séjour prolongé de Rubio dans l'espace n'était pas initialement prévu. En raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans le vaisseau spatial Soyouz destiné au voyage de retour, l'agence spatiale russe Roscosmos a envoyé un vaisseau spatial vide pour récupérer Rubio et ses coéquipiers. De ce fait, Rubio a dû poursuivre la mission initialement destinée à un autre équipage. Malgré les circonstances inattendues, Rubio a conservé un état d’esprit positif, reconnaissant qu’être enfermé pendant un an était un défi mental mais nécessaire.

En plus de battre le record américain de la plus longue durée dans l'espace, Rubio visait à franchir une autre étape au cours de sa mission. Il a tenté de faire pousser une tomate dans l’espace, ce qui aurait été une réussite importante. Cependant, il a égaré la tomate et n'a pas pu la localiser, ce qui laisse supposer qu'il l'aurait peut-être consommée par inadvertance.

À leur retour sur Terre, les astronautes sont souvent confrontés à un phénomène connu sous le nom de « syndrome d’adaptation spatiale ». Cette condition implique des difficultés à maintenir l’équilibre et la coordination en raison du changement gravitationnel. Rubio a mentionné avoir ressenti une dérive vers la droite ou la gauche lorsqu'il tentait de marcher tout droit, même s'il avait l'esprit clair.

Le voyage de Rubio met en lumière les défis physiques et psychologiques auxquels sont confrontés les astronautes lors de missions spatiales de longue durée. Alors que les humains continuent d’explorer les frontières de l’espace, la compréhension des effets de la microgravité et la réadaptation à la vie sur Terre resteront des domaines de recherche essentiels.

Sources:

AFP (Agence France Presse)