S'adapter à la gravité après un an dans l'espace

Après avoir passé 371 jours dans l'espace, l'astronaute Frank Rubio doit désormais relever le défi de se réadapter à la gravité terrestre. À son retour, Rubio a parlé de l'inconfort qu'il a ressenti, en particulier au niveau des pieds et du bas du dos, alors que son corps s'adapte à l'augmentation du poids. Rubio faisait partie d'une mission de routine de six mois, mais en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans le vaisseau spatial Soyouz, lui et son équipage ont dû retourner sur Terre plus tôt que prévu.

Rubio a admis que la perspective de passer un an enfermé dans l'espace était un défi pour lui car il adore être dehors. Cependant, il a accepté le changement de mentalité requis pour la mission et s’est concentré sur l’adaptation aux conditions de vie dans l’espace. Cet état d’esprit lui a permis de dépasser le précédent record américain du temps passé dans l’espace, détenu par Mark Vande Hei.

Pendant son séjour à la Station spatiale internationale (ISS), Rubio a également tenté de faire pousser une tomate. Bien qu'il l'ait mis dans un sac avec du velcro, il en a malheureusement perdu la trace et soupçonne qu'il a peut-être séché ou qu'il a été confondu avec des déchets. Rubio a spéculé avec humour que certaines personnes pourraient croire qu'il a mangé la mystérieuse tomate.

Revenir sur Terre après une longue période dans l’espace comporte son propre ensemble de défis. Rubio a expliqué qu'au début, son corps se balançait vers la droite ou la gauche lorsqu'il essayait de marcher droit, soulignant la déconnexion entre son esprit et son corps. Cette période d’adaptation est courante chez les astronautes qui se réadaptent à la gravité après avoir passé une période prolongée dans l’espace.

Les expériences de Rubio fournissent des informations précieuses sur les ajustements physiques et psychologiques requis pour les astronautes revenant de missions spatiales de longue durée. Alors que l’humanité continue d’explorer et de repousser les limites de l’exploration spatiale, la compréhension de ces défis sera cruciale pour le bien-être des futurs équipages.

Sources:

– Al Arabiya (article source)