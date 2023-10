Bienvenue sur Terre : l'astronaute Frank Rubio s'adapte à la gravité après une année passée dans l'espace

Après avoir passé plus d'un an dans l'espace, l'astronaute Frank Rubio doit désormais relever le défi de se réadapter à la gravité terrestre. Rubio a mentionné lors d'une conférence de presse au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, que la marche provoque initialement une gêne, en particulier au niveau de la plante des pieds et du bas du dos. Il a expliqué qu’il existe un certain niveau de douleur dû au fait que le bas de son dos supporte désormais la moitié de son poids.

Rubio est récemment revenu sur Terre après un séjour de 371 jours dans l'espace. Initialement prévu pour une mission de routine de six mois, Rubio a été confronté à une tournure inattendue des événements. Le vaisseau spatial Soyouz, qui devait ramener l'équipage, a connu une fuite de liquide de refroidissement en décembre. Cela a contraint l’agence spatiale russe Roscosmos à ramener le vaisseau sur Terre et à envoyer un vaisseau spatial vide à la place. En conséquence, Rubio et son équipe ont dû reprendre la mission initialement désignée pour l'équipage du deuxième navire.

Malgré les défis, Rubio a réfléchi aux ajustements mentaux qu'il a dû faire pour s'adapter à la vie dans l'espace. Il a partagé qu’être confiné dans un petit espace pendant un an était difficile pour lui. Cependant, Rubio a surmonté ce problème en acceptant que cela faisait partie de la mission et en se préparant mentalement à cette expérience.

Bien que la mésaventure ait modifié le cours de la mission de Rubio, elle lui a permis d'établir un nouveau record du temps passé dans l'espace par un Américain, dépassant le record de Mark Vande Hei de 355 jours consécutifs. Le record du monde est détenu par le cosmonaute russe Valeri Poliakov, qui a passé 437 jours dans l'espace.

Durant son séjour à la Station spatiale internationale (ISS), Rubio a également vécu une expérience intéressante avec le jardinage. Il a tenté de faire pousser une tomate dans l'espace, qui, selon lui, pourrait être la première tomate cultivée là-bas. Cependant, la tomate a malheureusement été perdue ou confondue avec des déchets, malgré ses efforts pour la sécuriser à l'aide de velcro.

Alors que Rubio s’adapte à la vie sur Terre, il a mentionné que marcher était différent au début. L'esprit est clair, mais le corps ne réagit pas comme prévu, ce qui fait dériver l'individu vers la droite ou la gauche lorsqu'il tente de marcher droit.

