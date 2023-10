L'astronaute de la NASA Frank Rubio s'adapte à la vie sur Terre après une mission spatiale d'un an

By

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est récemment revenu sur Terre après avoir passé plus d'un an dans l'espace. Lors d'une conférence de presse tenue au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, Rubio a évoqué les défis liés à la réadaptation à la gravité terrestre. Il a mentionné avoir ressenti une gêne aux pieds et dans le bas du dos au cours des premiers jours, alors que son corps se réacclimatait à supporter son propre poids.

La mission de Rubio devait initialement durer six mois, mais en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans le vaisseau spatial Soyouz, lui et ses coéquipiers ont dû retourner sur Terre après 371 jours. La fuite du liquide de refroidissement s'est produite en décembre, probablement causée par un micrométéoroïde. Par mesure de précaution, l'agence spatiale russe Roscosmos a décidé d'envoyer un vaisseau spatial Soyouz vide vers la Station spatiale internationale pour servir de véhicule de secours. Cela a permis à Rubio et à ses collègues astronautes de revenir sur Terre dans le vaisseau spatial d'origine, mais ils ont dû reprendre la mission initialement assignée à l'équipage destiné au deuxième vaisseau.

Rubio a admis que la perspective de passer un an confiné dans la station spatiale était un défi pour lui, car il aime être dehors. Cependant, il a réussi à s'adapter mentalement à son environnement et a accepté que la station spatiale soit sa maison pour les 12 prochains mois. Malgré les circonstances inattendues, la prolongation de la mission de Rubio lui a permis de battre le record du temps passé dans l'espace par un astronaute américain. Il a dépassé le record de 2022 jours consécutifs établi par Mark Vande Hei en 355.

Le retour sur Terre présentait son propre ensemble de défis. Rubio a décrit la sensation de dérive vers la droite ou la gauche lorsqu'il tentait de marcher droit, ce à quoi il lui a fallu un certain temps pour s'y habituer. Il a expliqué que même si son esprit était clair, son corps ne réagissait pas comme prévu.

Pendant son séjour sur la Station spatiale internationale, Rubio s'est lancé dans une expérience visant à faire pousser une tomate. Bien qu'il ait tenté de le fixer avec du Velcro, il l'a égaré et n'a pas pu le retrouver. Rubio a spéculé avec humour qu'il aurait pu sécher et avoir été confondu avec des déchets, ou qu'il l'aurait mangé sans le savoir.

Dans l’ensemble, la mission Rubio met en évidence les ajustements physiques et mentaux que les astronautes doivent effectuer au retour d’un séjour prolongé dans l’espace. Leurs expériences contribuent à la recherche scientifique et aux progrès de l’exploration spatiale.

