Vers la découverte des secrets des trous noirs extra-galactiques

Des scientifiques du Centre satellitaire UR Rao (URSC) de l'ISRO et de l'Institut indien de technologie Guwahati (IITG) ont réalisé une percée significative dans l'étude des trous noirs. En utilisant une technique appelée polarimétrie des rayons X, ils ont réussi à détecter pour la première fois le rayonnement émis par une source extra-galactique de trou noir. Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouveaux horizons pour comprendre les processus physiques sous-jacents entourant les trous noirs.

Le trou noir en question est situé dans le Grand Nuage de Magellan (LMC), une petite galaxie compagne de la Voie Lactée. Connu sous le nom de LMC X-3, il s’agit d’un système binaire composé d’un trou noir et d’une étoile normale plus chaude, plus grosse et plus massive que notre Soleil. Le système a été découvert pour la première fois par un télescope à rayons X en orbite en 1971 et a depuis fait l’objet de recherches approfondies menées par diverses équipes d’astronomes.

Cette avancée récente a été rendue possible grâce à l'Explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE), la première mission de la NASA spécialement conçue pour étudier la polarisation des rayons X provenant d'objets célestes. Lancé en 2021, IXPE fournit une technique d’observation unique qui permet aux scientifiques d’approfondir les processus d’émission et la géométrie des objets en accrétion autour des trous noirs.

Les scientifiques de l'IITG et de l'URSC ont concentré leur étude sur le LMC X-3, le considérant comme un laboratoire cosmique idéal. En étudiant les signatures de polarisation des rayons X de ce trou noir à l’aide d’IXPE, ils ont pu détecter d’importantes émissions polarisées. Ces émissions sont probablement le résultat d’une combinaison d’émissions directes et/ou réfléchies provenant d’une atmosphère de disque partiellement ionisée.

De plus, les chercheurs ont mesuré la rotation du trou noir en analysant les observations de la mission Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER) et de la mission Nuclear Spectroscopique Telescope Array (NuSTAR). Leurs découvertes indiquent que le trou noir du LMC X-3 présente une faible rotation.

Cette étude révolutionnaire a été publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society : Letters, contribuant ainsi à notre compréhension du phénomène des trous noirs. Alors que les scientifiques continuent d’explorer et d’étudier la nature mystérieuse des trous noirs, des avancées comme celles-ci ouvrent la voie à de futurs progrès en astrophysique.