Les parcs urbains construits sur d'anciens incinérateurs pourraient avoir des niveaux de plomb élevés, selon une étude

Une étude récente menée par l'Université Duke a révélé que les parcs urbains et les terrains de jeux construits sur les sites d'anciens incinérateurs de déchets peuvent encore contenir des niveaux de plomb nettement plus élevés dans leurs sols de surface. La recherche, dirigée par le professeur Daniel D. Richter, a analysé des échantillons de sol de surface provenant de trois parcs municipaux de Durham, en Caroline du Nord, construits sur d'anciens sites d'incinération fermés au début des années 1940.

L'étude a révélé que des échantillons prélevés dans une section du parc East Durham contenaient des niveaux de plomb supérieurs à 2000 10 parties par million, ce qui est plus de cinq fois supérieur à la norme actuelle de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) pour les sols sûrs dans les aires de jeux pour enfants. Les échantillons de Walltown Park contenaient pour la plupart de faibles niveaux de plomb, mais environ XNUMX % étaient préoccupants et quelques-uns étaient très élevés. D'un autre côté, les échantillons d'East End Park présentaient tous des niveaux de plomb dans le sol inférieurs au seuil actuel de l'EPA pour la sécurité des enfants.

Les résultats soulignent la nécessité d’intensifier les efforts de surveillance et d’atténuation dans les parcs construits sur d’anciens sites d’incinération. Richter a souligné l'importance de déterminer les risques de contamination et de comprendre pourquoi la contamination diminue à des rythmes différents selon les endroits. Il a appelé à un échantillonnage et à une surveillance généralisés, ainsi qu'à la création de cartes des sols et de cartes de plomb dans les villes des États-Unis et du Canada.

Des enquêtes historiques indiquent qu'environ la moitié de toutes les villes étudiées aux États-Unis et au Canada ont incinéré des déchets solides entre les années 1930 et 1950. Les incinérateurs brûlaient divers types d’ordures et de déchets, y compris des produits contenant du plomb. Les cendres restantes, qui concentraient des contaminants comme le plomb, étaient parfois répandues autour des parcs et autres espaces urbains.

Afin de faciliter les efforts d'échantillonnage et de surveillance, Richter a mentionné l'utilisation de nouvelles technologies telles que les instruments portables à fluorescence X. Ces instruments peuvent fournir une analyse préliminaire d’échantillons de sol pour détecter plusieurs métaux, dont le plomb, en seulement 20 secondes. De plus, les enregistrements historiques sur l’incinération des déchets et l’élimination des cendres pourraient aider à identifier plus rapidement les points chauds.

Dans l’ensemble, l’étude met en évidence les risques sanitaires potentiels à long terme associés à la contamination par le plomb des sols urbains et souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour surveiller et atténuer ces risques dans les parcs et autres espaces urbains construits sur d’anciens sites d’incinération.

Sources:

– Lettres sur les sciences et technologies de l’environnement (2023). DOI : 10.1021/acs.estlett.3c00488