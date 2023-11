Une nouvelle perspective : transformer les déserts alimentaires de Glasgow grâce à l'agriculture urbaine

Crédit : International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation (2023). DOI : 10.1016/j.jag.2023.103525

Des recherches récentes menées par l'Université de Glasgow et l'Université d'État de Floride ont révélé une nouvelle approche pour lutter contre les « déserts alimentaires » de Glasgow et réduire les inégalités. Grâce à une analyse géospatiale minutieuse, les chercheurs ont découvert que l'introduction de jardins communautaires et de jardins familiaux à des endroits stratégiques de la ville pourrait améliorer considérablement l'accès à des produits frais et abordables dans les zones mal desservies.

L’étude, intitulée « Égaliser l’accès à l’agriculture urbaine à Glasgow : une approche d’optimisation spatiale », met en évidence les nombreux avantages de l’agriculture urbaine au-delà de la simple disponibilité alimentaire. En plus de fournir des produits frais, les jardins communautaires et les jardins familiaux favorisent les liens communautaires, l'échange de connaissances sur l'alimentation et améliorent le bien-être mental grâce aux activités de plein air.

Actuellement, seuls 36 % des habitants de Glasgow vivent à moins de 10 minutes à pied d’un site agricole urbain. L’analyse a révélé que les zones économiquement défavorisées situées à la périphérie de la ville ont tendance à avoir un accès limité à des aliments frais et bon marché, ce qui entraîne des « déserts alimentaires ». Il est intéressant de noter que les chercheurs ont découvert environ 939 hectares de terrains vacants et abandonnés à Glasgow, avec environ 60 % de la population vivant à moins de 500 mètres d’un espace inutilisé.

En s'appuyant sur la modélisation de l'optimisation spatiale, l'équipe a démontré que la conversion de seulement 15 sites abandonnés en pôles agricoles urbains pourrait étendre l'accès aux produits frais à 50 % des habitants de Glasgow, ce qui aurait un impact significatif sur la réduction des inégalités alimentaires. Augmenter les efforts en ajoutant jusqu'à 60 nouveaux sites à moins de 10 minutes à pied pourrait potentiellement desservir jusqu'à 70 % de la population de la ville, éliminant ainsi les inégalités d'accès.

Le Dr Mingshu Wang, co-auteur de l'étude, a noté que Glasgow est confrontée à des défis importants en raison de l'accès limité à des aliments nutritifs et abordables dans les zones à faible revenu. Cependant, cette approche de la planification urbaine basée sur les données offre des solutions prometteuses sans nécessiter d’investissements substantiels. En transformant des terres vacantes en pôles agricoles communautaires, Glasgow peut remédier à l'effet Glasgow tout en donnant aux résidents locaux les moyens d'apporter des changements positifs dans leurs communautés.

Questions fréquentes

Q : Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ?



R : L'agriculture urbaine fait référence à la pratique consistant à cultiver, transformer et distribuer des aliments dans ou autour des zones urbaines. Cela inclut diverses formes telles que les jardins communautaires, les jardins sur les toits et les fermes verticales.

Q : Que sont les déserts alimentaires ?



R : Les déserts alimentaires sont des zones, généralement situées dans les quartiers à faible revenu, où les résidents ont un accès limité à des aliments abordables et nutritifs, ce qui entraîne souvent de mauvais résultats en matière de santé en matière d'alimentation.

Q : Comment l’agriculture urbaine peut-elle bénéficier aux communautés ?



R : L'agriculture urbaine offre plusieurs avantages aux communautés, notamment un accès accru à des produits frais et abordables, des liens sociaux, l'échange de connaissances sur l'alimentation, un bien-être mental amélioré et des opportunités d'activité physique.

Q : Qu'est-ce que la modélisation d'optimisation spatiale ?



R : La modélisation d'optimisation spatiale est une technique qui utilise des algorithmes mathématiques pour déterminer la meilleure allocation de ressources ou d'emplacements en fonction d'objectifs, de contraintes et de données spatiales spécifiques. Dans le contexte de cette étude, il a été utilisé pour identifier les emplacements optimaux pour les jardins communautaires et les jardins familiaux afin de maximiser l'accessibilité et de réduire les inégalités alimentaires.

(Source : Université de Glasgow)