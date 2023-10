La détection d’aurores infrarouges effrayantes sur Uranus met en lumière les champs magnétiques planétaires

Les astronomes ont récemment confirmé l’existence d’aurores infrarouges étranges sur la planète Uranus, juste à temps pour la saison d’Halloween. Ces aurores donnent un aperçu du champ magnétique unique d'Uranus et de ses implications pour les autres planètes.

Les aurores se produisent lorsque des particules chargées du vent solaire et de l'environnement de la planète sont piégées par le champ magnétique et entrent en collision avec des molécules de gaz dans l'atmosphère. Bien que nous soyons familiers avec les aurores sur Terre, qui apparaissent au-dessus des pôles, elles se produisent également sur d’autres planètes. Les astronomes les ont observés sur des planètes géantes et même une version plus petite sur Mars. Cependant, Vénus, dépourvue de champ magnétique intrinsèque, ne connaît pas d’affichages similaires. Malgré cela, lors d’événements intenses de vent solaire, Vénus peut encore présenter des phénomènes similaires aux aurores. Notamment, la composition gazeuse de l’atmosphère des planètes extérieures diffère, provoquant l’apparition de leurs aurores dans les longueurs d’onde ultraviolettes et infrarouges.

Uranus, en particulier, possède un champ magnétique intrigant. Contrairement à la plupart des planètes, son champ magnétique ne provient pas du centre mais est décalé de 59 degrés par rapport à l'axe de rotation. Ce décalage rend la magnétosphère uranienne asymétrique, ce qui entraîne des intensités de champ variables selon l'emplacement. Le télescope spatial Hubble a détecté une activité aurorale sur Uranus en 2011, notamment autour des pôles.

En septembre 2006, à l'aide du spectromètre NIRSPEC du télescope Keck II, des scientifiques de l'Université de Leicester ont observé les aurores infrarouges sur Uranus. En analysant les longueurs d’onde émises par la particule chargée H3+, ils ont déterminé les variations de luminosité. Ces variations indiquent la température et la densité de la couche atmosphérique où se trouvent les particules.

Étonnamment, les mesures ont révélé que la densité de H3+ augmente dans l’atmosphère uranienne, alors que la température reste relativement inchangée. Cette découverte suggère un lien entre la présence d’aurores infrarouges et la température stagnante. Emma Thomas, qui dirigeait l'équipe d'observation, suggère que cette découverte pourrait faire la lumière sur les températures plus élevées que prévu des planètes géantes gazeuses comme Uranus. L’équipe de recherche émet l’hypothèse que les aurores énergétiques génèrent et canalisent la chaleur, la poussant de l’aurore vers l’équateur magnétique.

Thomas souligne également les implications plus larges de ces aurores infrarouges. Comme des exoplanètes ressemblant à Neptune et Uranus sont fréquemment découvertes, l'étude des aurores d'Uranus peut fournir un aperçu des atmosphères et des champs magnétiques de ces mondes lointains et de leur adéquation à la vie. De plus, les découvertes d'Uranus sont pertinentes pour notre propre planète : le phénomène d'inversion géomagnétique, où les pôles magnétiques de la Terre s'inversent, reste largement sous-étudié. En étudiant le désalignement quotidien d'Uranus de ses axes de rotation et magnétique, les scientifiques peuvent mieux comprendre les effets d'une future inversion des pôles sur le champ magnétique terrestre et son impact potentiel sur les systèmes de communication et de navigation.

Cette dernière étude des aurores uraniennes s'ajoute à 30 ans d'observations, enrichissant notre connaissance des aurores géantes de glace et des champs magnétiques planétaires au sein de notre système solaire. En perçant les mystères d’Uranus, nous approfondissons notre compréhension de l’univers et de la place que nous y occupons.

QFP

Q : Qu’est-ce qui cause les aurores ?

R : Les aurores se produisent lorsque des particules chargées dans le vent solaire et dans l'environnement proche d'une planète sont piégées par le champ magnétique d'une planète et entrent en collision avec des molécules de gaz dans l'atmosphère.

Q : Les aurores boréales se produisent-elles uniquement sur Terre ?

R : Non, les aurores se produisent également sur d’autres planètes de notre système solaire, comme les planètes géantes et même sur Mars. Cependant, Vénus, dépourvue de champ magnétique intrinsèque, ne connaît pas d’affichages similaires.

Q : Qu’est-ce qui est unique dans le champ magnétique d’Uranus ?

R : Le champ magnétique d'Uranus est décalé de 59 degrés par rapport à son axe de rotation, ce qui le rend asymétrique et provoque des variations de l'intensité du champ en fonction de l'emplacement.

Q : Comment l'étude des aurores d'Uranus peut-elle fournir un aperçu des exoplanètes ?

R : À mesure que des exoplanètes ressemblant à Neptune et Uranus sont découvertes, l'étude des aurores boréales d'Uranus peut aider à prédire les atmosphères et les champs magnétiques de ces mondes lointains, en évaluant leur habitabilité potentielle.

Q : Comment l’étude des aurores uraniennes peut-elle nous informer sur l’inversion géomagnétique de la Terre ?

R : En comprenant le désalignement quotidien d'Uranus entre ses axes de rotation et magnétique, les scientifiques peuvent mieux comprendre les effets potentiels de l'inversion future des pôles terrestres sur son champ magnétique et les systèmes associés.