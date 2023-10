L'impact de l'hydrogène neutre sur la fuite des photons Lyman-Alpha dans les galaxies de l'époque de réionisation

By

Les astronomes sont encore incertains quant au processus et au moment de la réionisation, c'est-à-dire lorsque l'hydrogène de l'univers est à nouveau ionisé après avoir existé sous forme d'atomes neutres pendant environ 200 millions d'années. La réionisation est pilotée par les photons du continuum Lyman (LyC), qui ont l'énergie nécessaire pour expulser les électrons des atomes d'hydrogène. La question est : d’où viennent ces photons LyC ? De nombreux astronomes pensent que les premières galaxies ont joué un rôle dans la réionisation de l'univers.

Pendant la période de réionisation, certaines galaxies émettaient un rayonnement Lyman-Alpha (Lyα), qui est libéré lorsque les atomes d'hydrogène passent de leur premier état excité à leur état fondamental. Cependant, tous les photons Lyα n’ont pas pu s’échapper de ces galaxies. Si un photon Lyα se disperse jusqu'aux limites d'une galaxie, il peut s'échapper et être détecté. Si aucun photon Lyα ne peut s'échapper, cela suggère que les photons LyC sont également incapables de s'échapper et que la galaxie n'a pas contribué à la réionisation.

La présence d’hydrogène neutre (HI) dans ces galaxies aurait pu empêcher la fuite des photons Lyα et, par conséquent, des photons LyC. Pour étudier cela, une étude a été menée sur un échantillon de galaxies observées vers la fin de la réionisation, en utilisant les émissions Lyα et [CII] (émission du carbone qui a absorbé la bonne quantité d'énergie pour qu'un électron puisse s'échapper) pour mesurer leurs redshifts.

Les redshifts des émissions Lyα et [CII] dans chaque galaxie ont été comparés. Les chercheurs ont découvert que le décalage de vitesse entre les deux types d’émission, connu sous le nom de décalage de vitesse Lyα, était positivement corrélé à la masse de gaz HI dans les galaxies de l’époque de réionisation. Cela suggère que la fuite de Lyα dans ces galaxies est influencée par la teneur globale en gaz HI, plutôt que par les régions locales.

Les résultats indiquent qu’une abondance croissante de gaz HI rend plus difficile la fuite des photons Lyα, ce qui entrave également la fuite des photons ionisants LyC. Cela suggère que l’étude du contenu global en HI des galaxies peut fournir un aperçu du processus de réionisation de l’univers.

Les futures observations du télescope spatial James Webb (JWST) devraient fournir des données de meilleure qualité sur les anciennes galaxies de l'ère de la réionisation, offrant ainsi une meilleure compréhension de cette période importante de l'histoire de l'univers.

Sources : Lauren Elicker, Université de Cincinnati