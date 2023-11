Libérer le potentiel des déchets plastiques grâce à la biotechnologie

La biotechnologie révolutionne la façon dont nous abordons la durabilité et la gestion des déchets. Un projet révolutionnaire, le projet upPE-T, financé par l'UE, exploite la puissance des enzymes et du génie génétique pour créer une chaîne de valeur en boucle fermée pour la valorisation des déchets plastiques.

L'essentiel : le projet upPE-T vise à convertir les produits de dégradation des déchets d'emballage en polyéthylène (PE) et polyéthylène téréphtalate (PET) en polyhydroxyalcanoate de type PHBV, un polymère biodégradable adapté à l'emballage.

Les processus de fabrication traditionnels dépendent de ressources non renouvelables, génèrent des apports énergétiques élevés et contribuent à la pollution de l’environnement. En revanche, le projet upPE-T exploite des ressources renouvelables et des réactifs non toxiques pour mettre en place des processus industriels plus respectueux de l'environnement.

L'upcycling enzymatique est au cœur du projet. Les chercheurs ont développé des méthodes de prétraitement innovantes pour améliorer la sensibilité des déchets PET et PE aux attaques enzymatiques. Ces méthodes consistent à réduire la cristallinité du polymère, à créer des groupes fonctionnels réactifs et à augmenter la polarité du polymère et sa surface spécifique. La combinaison de ces prétraitements s'est avérée être l'approche la plus efficace pour augmenter l'efficacité des réactions enzymatiques.

Pour optimiser le processus de dégradation enzymatique, les chercheurs se sont concentrés sur l’ingénierie enzymatique. En appliquant des méthodes de biologie computationnelle, de nouvelles enzymes présentant une activité catalytique et une stabilité thermique améliorées ont été découvertes. Pour le recyclage enzymatique du PET, la mutagenèse a conduit à une stabilité améliorée du processus et à des rendements spatio-temporels élevés. Cependant, la dégradation du PE est plus difficile en raison du manque de groupes réactifs pour l'attaque enzymatique. Néanmoins, les chercheurs ont développé une combinaison d’oxydation chimique et de cascade enzymatique pour surmonter cet obstacle.

L’intensification du processus de surcyclage enzymatique constitue une étape cruciale vers la mise en œuvre industrielle. Le projet vise à optimiser la conversion du PET à plus grande échelle, en obtenant des rendements spatio-temporels plus élevés avec moins d'enzymes. De plus, des efforts sont en cours pour récupérer les sous-produits et les valoriser, contribuant ainsi à réduire les coûts et à minimiser l'impact environnemental.

En parallèle du surcyclage enzymatique, le projet upPE-T explore la production de PHBV à partir de déchets et de matières premières secondaires. Les chercheurs développent une usine cellulaire utilisant Haloferax mediterranei, un micro-organisme halophile connu pour sa capacité à synthétiser le PHBV. Des techniques de génie génétique ont été utilisées pour surexprimer les enzymes clés impliquées dans la synthèse du PHBV, entraînant une production accrue et des propriétés améliorées.

Le projet vise également à créer un bioprocédé plus durable en utilisant les déchets organiques comme source de carbone pour la croissance de la biomasse et en mettant en œuvre des solvants verts dans l'extraction du PHBV de la biomasse.

Le projet upPE-T représente une étape importante dans le cheminement vers une économie circulaire. En tirant parti de la puissance de la biotechnologie, elle libère le potentiel des déchets plastiques, en les transformant en matériaux précieux et respectueux de l’environnement. Cette approche innovante jette les bases d’un avenir plus durable et responsable.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le projet upPE-T ?

Le projet upPE-T est une initiative financée par l'UE qui étudie l'utilisation de déchets plastiques pour la production de matériaux d'emballage biodégradables grâce au recyclage enzymatique du PE et du PET.

2. Comment fonctionne le surcyclage enzymatique ?

Le surcyclage enzymatique consiste à utiliser des enzymes pour décomposer les déchets plastiques en leurs composants constitutifs, qui peuvent ensuite être convertis en de nouveaux matériaux. Ce procédé offre une alternative durable et respectueuse de l'environnement aux méthodes de fabrication traditionnelles.

3. Qu’est-ce que le PHBV ?

PHBV signifie polyhydroxybutyrate valérate, un polymère biodégradable doté d'excellentes propriétés physicochimiques. Il est produit à partir des produits de dégradation des déchets PE et PET dans le cadre du projet upPE-T.

4. Comment le génie génétique contribue-t-il au projet ?

Des techniques de génie génétique sont utilisées pour modifier des micro-organismes, tels que Haloferax mediterranei, afin d'améliorer leur capacité à produire du PHBV. En surexprimant les enzymes clés impliquées dans la synthèse du PHBV, les chercheurs peuvent augmenter la production et améliorer les propriétés du polymère.

5. Quels sont les principaux avantages du projet upPE-T ?

Le projet upPE-T offre plusieurs avantages, notamment la réduction de l'impact environnemental, la transition vers une économie circulaire et le développement de matériaux d'emballage biodégradables. En recyclant les déchets plastiques, cela contribue à minimiser la pollution et la dépendance à l’égard de ressources non renouvelables.

