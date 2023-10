De nouveaux capteurs de suivi des étoiles permettent la détection des débris satellites

Des capteurs de suivi des étoiles sont en cours de développement pour aider les satellites à détecter les débris orbitaux dangereux qui ne peuvent pas être vus depuis le sol. Les suiveurs d'étoiles utilisent la position connue des étoiles pour maintenir les satellites correctement orientés. Arcsec, un spécialiste belge des composants d'engins spatiaux, s'associe à l'entreprise portugaise de gestion du trafic spatial NeuraSpace pour développer un système de suivi d'étoiles de détection de débris qui devrait être démontré dans l'espace d'ici 2025. En combinant les capteurs d'Arcsec avec les données existantes de NeuraSpace provenant de sources publiques et d'un télescope au sol. partenariats, l’entreprise portugaise sera capable de suivre des débris orbitaux beaucoup plus petits. Pendant ce temps, Redwire, basé à Jacksonville, en Floride, a développé un système de suivi d'étoiles capable de détecter les débris et devrait être en orbite dans les six prochains mois. D'autres fabricants étudient également la possibilité de développer des suiveurs d'étoiles pour la détection des débris.

Une application des traqueurs d’étoiles dans la détection de débris est l’imagerie d’objets non coopératifs à proximité immédiate des engins spatiaux. True Anomaly, un fabricant de satellites basé à Denver, prévoit d'utiliser des traqueurs d'étoiles et des caméras Redwire SpectraTRAC pour les engins spatiaux dédiés à cet effet. Luis Gomes, PDG du spécialiste des petits satellites AAC Clyde Space, explique que les suiveurs d'étoiles peuvent déjà détecter des objets non célestes, mais que ces données sont généralement ignorées pour économiser la puissance de calcul embarquée.

Arcsec étudie également les moyens de moderniser les suiveurs d'étoiles déjà en orbite pour détecter les débris. La société a jusqu’à présent livré 50 suiveurs d’étoiles, principalement à des cubesats commerciaux en orbite terrestre basse. Convaincre les clients des trackers stellaires de suivre également les débris entraînerait des coûts supplémentaires mais pourrait améliorer l'image de marque des opérateurs. Le partenariat entre Arcsec et NeuraSpace incite les utilisateurs de trackers stellaires à devenir des chiens de garde des débris, car les clients bénéficieraient d'un meilleur service et d'informations de la plate-forme de gestion du trafic spatial.

