Le laser à rayons X le plus puissant au monde réalise sa première lumière, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles découvertes scientifiques

Après plus d'une décennie de travail acharné, les ingénieurs ont enfin obtenu la « première lumière » avec la Linac Coherent Light Source-II (LCLS-II), le laser à rayons X le plus puissant au monde. Cette étape importante signifie que la machine nouvellement améliorée est désormais prête à être utilisée pour la recherche scientifique.

Le LCLS-II est un accélérateur linéaire conçu pour produire des rayons X de haute énergie capables d'examiner le fonctionnement le plus petit et le plus complexe de la matière et ses interactions. Comparé à son prédécesseur, le LCLS-II peut générer un nombre impressionnant d'un million d'impulsions de rayons X par seconde, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 120 impulsions par seconde de l'original. Ces rayons X seront 10,000 XNUMX fois plus brillants qu’auparavant, permettant aux scientifiques d’observer des phénomènes auparavant inobservables.

L’augmentation du nombre de photons a des implications considérables pour la recherche scientifique. Andrew Burrill, directeur associé du laboratoire de la Direction des accélérateurs, explique que le taux de tir plus élevé d'un million de tirs par seconde réduit considérablement le temps nécessaire à la collecte des données. Cela signifie que les chercheurs peuvent mener des expériences plus efficacement et potentiellement accélérer les découvertes dans des domaines allant de la santé humaine à la science des matériaux quantiques.

Le laser amélioré a reçu les éloges de la secrétaire américaine à l'Énergie, Jennifer M. Granholm, qui estime qu'il permettra de faire la lumière sur les phénomènes les plus petits et les plus rapides de l'univers. Granholm affirme que ce progrès technologique maintiendra les États-Unis à l’avant-garde de la science des rayons X et fournira des informations inestimables sur le fonctionnement atomique du monde.

Le LCLS-II, situé au Laboratoire national des accélérateurs du SLAC à Menlo Park, en Californie, s'étend sur trois kilomètres de long. Au cours des 14 dernières années, l'entreprise a produit des rayons X utilisés pour examiner divers sujets, notamment les métaux robustes et la photosynthèse. Le développement du LCLS-II a obligé les ingénieurs à construire une usine cryogénique capable de refroidir l'accélérateur linéaire jusqu'à une température étonnante de -456 degrés Fahrenheit (-271 degrés Celsius).

Une fois les « premières lueurs » obtenues, les équipes LCLS-II du SLAC ont démontré que les paramètres radiologiques nécessaires à l'achèvement du projet étaient respectés. Bien qu'aucune recherche scientifique n'ait encore été menée, l'accélérateur amélioré sera prêt à être utilisé d'ici novembre et les premiers utilisateurs devraient arriver.

Malgré les revers causés par un épisode de vent qui a interrompu le courant et retardé les progrès, l'avenir de la science et de la technologie est désormais en route sous les collines de Menlo Park. Ce laser révolutionnaire est porteur de promesses de découvertes et d'avancées révolutionnaires, de l'étude des structures moléculaires à l'amélioration de l'efficacité des batteries de téléphones.

Sources:

Gizmodo : [insérer l'URL]

Laboratoire national des accélérateurs du SLAC : [insérer l'URL]