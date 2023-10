Les dernières activités sur la Station spatiale internationale : micro-organismes, recherche en physique et préparations aux sorties dans l'espace

By

L'équipage de l'Expédition 70 de la Station spatiale internationale (ISS) a été occupé par diverses activités de recherche et par les préparatifs d'une prochaine sortie dans l'espace. Le mardi 10 octobre, les astronautes se sont concentrés sur la recherche en physique et les études humaines.

L'astronaute de la NASA Loral O'Hara a travaillé sur le Cold Atom Lab, un appareil qui observe le comportement quantique des atomes à des températures proches du zéro absolu. Elle a installé de nouveaux composants et reconnecté les câbles d'alimentation et de données dans le laboratoire. Pendant ce temps, Satoshi Furukawa de la JAXA a installé un équipement d'expérimentation de combustion dans le module de laboratoire Kibo pour étudier comment la microgravité affecte les flammes et améliorer la sécurité incendie des vaisseaux spatiaux.

Dans une autre zone de l'ISS, l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a utilisé l'appareil Ultrasound 2 pour scanner les veines du cou, des épaules et des jambes d'O'Hara. Cette étude de scintigraphie veineuse a été réalisée dans le module laboratoire de Columbus, avec l'aide de médecins sur le terrain.

Les préparatifs pour une prochaine sortie dans l’espace étaient également en cours. Les astronautes Moghbeli, Furukawa, O'Hara et le commandant Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne ont discuté des procédures robotiques prévues pour la sortie dans l'espace. Moghbeli et Furukawa utiliseront le bras robotique Canadarm2 pour assister O'Hara et Mogensen pendant la sortie dans l'espace.

En plus de ces activités, les cosmonautes Nikolai Chub et Konstantin Borisov ont travaillé sur des études technologiques. Chub a mené des tests sur des outils d'impression 3D en microgravité, dans le but de réduire la dépendance aux approvisionnements en provenance de la Terre. Borisov a photographié des points de repère sur Terre pour collecter des données afin d'améliorer la navigation de haute précision de la station spatiale.

Dans l’ensemble, l’équipage de l’Expédition 70 continue de mener un large éventail de recherches scientifiques et de préparer des sorties dans l’espace pour faire progresser notre compréhension des micro-organismes, de la physique dans l’espace et d’autres domaines importants de l’exploration spatiale.

Source : NASA (Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace)