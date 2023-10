Les oiseaux migrateurs ont du mal à naviguer lors d’événements météorologiques spatiaux

By

Aux États-Unis, les oiseaux migrateurs sont confrontés à des difficultés de navigation lorsqu'ils sont exposés à des tempêtes solaires et à d'autres événements météorologiques spatiaux qui perturbent leur capacité à détecter le champ magnétique terrestre, selon une nouvelle étude. La recherche suggère que ces perturbations pourraient sérieusement entraver les capacités de navigation des oiseaux à mesure que le soleil se dirige vers son maximum solaire, une période d'activité solaire accrue.

Les tempêtes solaires impliquent la libération de particules et de rayonnements de haute énergie, tels que des éjections de masse coronale (CME) et des rafales de vent solaire. Lorsque ces explosions interagissent avec la Terre, elles créent des variations temporaires dans le bouclier magnétique de la planète, appelé magnétosphère. Des recherches antérieures ont révélé que ces perturbations géomagnétiques interfèrent avec la magnétoréception des animaux ou leur capacité à détecter le champ magnétique.

Dans cette étude, les chercheurs ont analysé les schémas migratoires de divers types d'oiseaux migrateurs nocturnes sur une période de 23 ans. Cela comprenait les oiseaux percheurs, les oiseaux de rivage et la sauvagine. En examinant plus de 3 millions d'images radar et en les comparant aux données de champ magnétique, l'équipe a évalué si le comportement des oiseaux avait changé lors de perturbations géomagnétiques.

Les résultats ont révélé une diminution de 9 à 17 % du nombre d'oiseaux tentant de migrer lors de ces perturbations. Les oiseaux qui ont migré ont rencontré des difficultés pour suivre leurs itinéraires habituels. Les chercheurs ont noté que les oiseaux comptaient davantage sur le guidage du vent plutôt que sur les lignes de champ magnétique, réduisant ainsi leur effort de vol de 25 %.

Alors que la majorité des oiseaux ne semblaient pas affectés par les événements météorologiques spatiaux, une petite minorité souffrait d’échecs de migration, entraînant une réduction des chances de survie. Ces oiseaux n’ont pas bénéficié de conditions météorologiques favorables, de nourriture facilement disponible et d’opportunités potentielles de reproduction.

Le prochain maximum solaire, qui devrait commencer au cours de la prochaine année, présente de plus grands risques pour les oiseaux migrateurs. Avec l’augmentation de l’activité solaire, les perturbations géomagnétiques devraient devenir plus fréquentes. Les experts s'inquiètent également de l'impact sur d'autres espèces migratrices comme les baleines, les tortues et les poissons qui dépendent de la magnétoréception pour la navigation.

En comprenant les effets de la météo spatiale sur les animaux migrateurs, les scientifiques espèrent développer des stratégies pour protéger ces espèces pendant les périodes d'activité solaire accrue.

Sources:

– Actes de l’Académie Nationale des Sciences (PNAS)

- Université du Michigan