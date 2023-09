L'activité solaire devrait entraîner des observations d'aurores boréales plus fréquentes et plus répandues

Les scientifiques ont indiqué une augmentation significative des observations de taches solaires depuis fin 2022, ce qui entraîne une probabilité plus élevée d’observer des aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales. Cette poussée d'activité a dépassé les projections précédentes et a étendu la zone géographique où les lumières peuvent être vues. En conséquence, les observateurs peuvent s’attendre à des observations plus fréquentes d’aurores boréales depuis divers endroits de la Terre si cette tendance se poursuit.

Selon NBC News, les scientifiques prédisent que les 18 prochains mois connaîtront la plus forte activité des deux dernières décennies. Cette activité accrue devrait se poursuivre tout au long de la décennie à venir. De plus, l’activité solaire devrait augmenter progressivement jusqu’à l’automne 2024, offrant ainsi la plus grande possibilité de découvrir les impressionnantes aurores boréales.

Les aurores boréales captivent depuis longtemps l’imagination des gens du monde entier. Ce phénomène céleste se produit lorsque des particules chargées du soleil entrent en collision avec des atomes de l'atmosphère terrestre. Ces collisions génèrent un superbe spectacle de lumières colorées dans le ciel, principalement dans les régions polaires. Les lumières peuvent varier en intensité, allant de teintes vertes pâles à des rouges et violets vibrants.

Avec la récente augmentation des observations de taches solaires, les scientifiques pensent que les conditions pour observer les aurores boréales vont s'améliorer considérablement. Cela signifie que non seulement davantage de personnes auront l’occasion de voir ce spectacle naturel, mais qu’elles pourront également le voir depuis des endroits auparavant considérés comme improbables.

D'autres recherches sont en cours pour mieux comprendre la corrélation entre l'activité des taches solaires et la fréquence et la portée des aurores boréales. En étudiant ces modèles, les scientifiques peuvent améliorer leurs prédictions et fournir des prévisions plus précises sur les événements célestes à venir.

