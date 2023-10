Une nouvelle étude révèle que des microplastiques dans les nuages ​​pourraient avoir un impact sur le climat

Une étude récente publiée dans Environmental Chemistry Letters a révélé la présence de minuscules particules microplastiques dans l’eau des nuages ​​​​collectée sur les sommets de haute altitude du Japon. Les microplastiques, d'une taille comprise entre 7.1 et 94.6 micromètres, ont été détectés dans les échantillons d'eau des nuages, ce qui suggère qu'ils pourraient influencer la formation des nuages ​​et potentiellement avoir un impact sur le climat.

Il a déjà été constaté que les microplastiques, qui sont des particules de moins de 5 millimètres, contaminent les océans, les rivières, les sols et même les organes internes de la faune sauvage. De plus en plus de recherches ont également montré que les microplastiques peuvent être transportés dans l’atmosphère, soufflés dans l’air par le vent et les embruns, puis retombant au sol sous la pluie. Or, cette nouvelle étude suggère que les microplastiques peuvent également être présents dans les nuages.

Les chercheurs ont collecté des échantillons d’eau nuageuse à l’aide d’appareils à fils fins et les ont analysés à l’aide de techniques d’imagerie. Ils ont trouvé des microplastiques provenant de neuf types de plastique différents, dont le polyéthylène, le polypropylène et le polyéthylène téréphtalate. Chaque litre d'eau nuageuse examiné contenait entre 6.7 et 13.9 microplastiques, bien que les chiffres réels puissent être plus élevés en raison de la perte potentielle de particules lors de la collecte.

L’étude suggère que les microplastiques pourraient agir comme des noyaux de condensation des nuages ​​ou des particules de noyaux de glace, affectant la formation des nuages. Cela pourrait avoir des implications sur le climat de la Terre, dans la mesure où les nuages ​​peuvent refléter la lumière du soleil et refroidir la planète, ou contribuer à la libération de gaz à effet de serre tels que le méthane et le dioxyde de carbone, réchauffant ainsi la Terre.

Certains experts émettent cependant des doutes quant à l’impact direct des microplastiques sur la formation des nuages. Ils soutiennent que la présence de microplastiques dans les nuages ​​pourrait simplement signifier que les particules sont transportées avec la masse d’air et n’influencent pas directement le processus de formation des nuages ​​lui-même.

Déterminer l'impact des plastiques sur les systèmes, les écosystèmes et la santé de la Terre est d'une importance cruciale, compte tenu de l'augmentation prévue de la production de déchets plastiques. Avec environ 26 milliards de tonnes de déchets plastiques attendus entre les années 1950 et 2050, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les effets des microplastiques sur la formation des nuages ​​et le climat.

