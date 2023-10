Les risques géologiques du détroit de Messine : découverte de l'histoire de Scylla et Charybde

By

Des chercheurs de l'Université de l'Oregon ont étudié la géologie derrière la mythologie grecque antique de Scylla et Charybde, deux monstres redoutables qui résideraient dans le détroit de Messine. À l’aide des cartes de failles existantes, l’étude révèle la dynamique des failles sismiquement actives de chaque côté du détroit, créant un passage marin étroit rempli de risques géologiques. Les résultats ont des implications significatives pour le projet ambitieux de construction d’un pont sur le détroit.

Le détroit de Messine, situé entre l'Italie continentale et la Sicile, abrite de nombreuses failles actives. Bien que les failles individuelles aient été bien cartographiées, l’étude adopte une approche holistique pour comprendre comment ces failles interagissent. En intégrant les cartes de failles existantes et en examinant leurs positions et leur morphologie, les chercheurs ont pu reconstituer la formation du détroit.

Ils ont découvert que les montagnes des deux côtés du détroit se déplacent vers le haut, tandis que le fond marin s'enfonce entre les failles, créant un chenal dynamique peu profond. Au point le plus étroit du détroit, il existe un point pivot où la contrainte est transférée d'un ensemble de failles à un autre, un peu comme si on faisait passer un train d'une voie à une autre.

Comprendre les interactions entre les failles est crucial pour considérer l’impact des tremblements de terre sur un pont potentiel traversant le détroit. La recherche souligne l’importance d’inclure les interactions actives entre failles et le transfert de contraintes dans l’analyse du risque sismique.

Le projet de pont du détroit de Messine, qui vise à devenir le pont suspendu le plus long du monde, a été confronté à divers défis tout au long de son histoire. De l’opposition politique et environnementale aux questions de financement, le projet a récemment été relancé. Cependant, les plans d'ingénierie et les évaluations des risques sont toujours en cours d'évaluation.

Comme le révèle l’étude, le détroit de Messine est un paysage changeant et dynamique, soulignant la nécessité d’une analyse approfondie et d’une prise en compte des risques géologiques avant de procéder à un projet aussi monumental.

Sources:

– Laurel Hamers, communications universitaires

– Revue : Basin Research