La collaboration de ThoughtWorks avec l'IUCAA aboutit à un traitement automatisé des données pour le radiotélescope MeerKAT

ThoughtWorks, un cabinet de conseil spécialisé dans les logiciels et la transformation numérique, a collaboré avec succès avec le Centre interuniversitaire d'astronomie et d'astrophysique (IUCAA) pour développer et mettre en œuvre un logiciel de traitement automatisé des données pour le radiotélescope MeerKAT. Cet effort de collaboration, qui a duré deux ans, a donné des résultats prometteurs dans l’amélioration des capacités du radiotélescope MeerKAT.

MeerKAT, contrairement aux télescopes optiques, fonctionne de jour comme de nuit pour recevoir des signaux radio. Lancé en 2018, il est exploité par l'Observatoire sud-africain de radioastronomie (SARAO) et joue un rôle crucial en tant que précurseur de l'initiative mondiale Square Kilometer Array (SKA), qui implique une coopération entre plusieurs pays. Avec 64 antennes, MeerKAT est en passe de devenir le radiotélescope le plus sensible et le plus puissant au monde, couvrant l'Afrique du Sud et l'Australie.

En février 2023, des scientifiques utilisant le MeerKAT ont fait une découverte passionnante en étudiant une galaxie lointaine. Ils ont observé de gros atomes d’hydrogène appelés atomes de Rydberg, qui n’avaient jamais été observés dans de telles galaxies auparavant. Ces atomes, dispersés dans toute la galaxie dans des nuages ​​​​de gaz interstellaire ionisés, pourraient fournir des informations précieuses sur le gaz interstellaire et la formation des atomes de Rydberg dans l'espace.

L'implication de ThoughtWorks dans le projet s'est concentrée sur la création d'un pipeline automatisé de traitement d'images de radiotélescope appelé ARTIP. Ce pipeline, développé en collaboration avec le Dr Neeraj Gupta de l'IUCAA, a révolutionné le processus de traitement des données. Auparavant, le traitement manuel d'un ensemble de données de 1 To prenait plusieurs mois et pouvait entraîner des erreurs. Avec le pipeline ARTIP, l'analyse des données peut être effectuée en seulement 30 minutes à une heure, garantissant des résultats précis et accélérant les progrès scientifiques.

La collaboration entre ThoughtWorks et l'IUCAA a non seulement franchi des étapes importantes, mais a également conduit à des découvertes critiques. Le pipeline de traitement automatisé a permis d’identifier un « radical OH » en dehors de la Voie lactée, suggérant la possibilité de trouver de l’eau (H₂O) dans l’espace. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire, car les scientifiques s'attendent à un ensemble de données d'environ 1.7 octets bêta, dont le traitement nécessitera le pipeline ARTIP.

La radioastronomie, une branche de l'astronomie axée sur l'étude du ciel à l'aide de radiofréquences, présente des défis uniques en raison de la gestion de grands volumes de données. Le développement d’outils de traitement automatisé des données comme ARTIP est crucial pour permettre aux radioastronomes de transmettre efficacement leurs découvertes scientifiques. Grâce à l'automatisation, le temps et les efforts requis pour le traitement et l'analyse sont considérablement réduits, permettant aux chercheurs de découvrir de nouvelles informations sur l'origine de la vie et la cosmologie.

Sources:

- Œuvres de pensée

– Centre InterUniversitaire d’Astronomie et d’Astrophysique (IUCAA)