La technologie avancée des caméras permet une reconstruction rapide des états quantiques

Les chercheurs ont développé une technique révolutionnaire utilisant une technologie de caméra avancée pour reconstruire rapidement et efficacement l’état quantique complet des particules intriquées. Cette méthode innovante permet de visualiser en temps réel la fonction d’onde de deux photons intriqués, surpassant considérablement les approches précédentes qui pouvaient prendre des heures, voire des jours. Les applications potentielles de cette avancée comprennent l’amélioration des techniques de caractérisation de l’état quantique, de communication quantique et d’imagerie quantique.

La nature de l’enchevêtrement peut être comprise en utilisant l’analogie avec une paire de chaussures. Lorsque vous sélectionnez une chaussure au hasard, l’identité de l’autre chaussure est immédiatement connue, quel que soit son emplacement dans l’univers. Cependant, il existe une incertitude inhérente jusqu’au moment de l’observation.

La fonction d'onde joue un rôle central en mécanique quantique et permet une compréhension globale de l'état quantique d'une particule. Il contient des informations sur des propriétés telles que la position, la vitesse et d'autres caractéristiques de la particule. Dans le cas de photons intriqués, la fonction d'onde permet aux scientifiques de prédire les résultats des mesures sur les photons.

La tomographie d'état quantique, également connue sous le nom de tomographie quantique, est une tâche difficile qui consiste à déterminer la fonction d'onde d'un système quantique. Les méthodes précédentes basées sur des opérations projectives nécessitaient un grand nombre de mesures et prenaient du temps. De plus, la qualité des résultats dépendait de la complexité du dispositif expérimental et était sensible au bruit.

La nouvelle technique développée par des chercheurs de l'Université d'Ottawa et de l'Université Sapienza de Rome utilise l'holographie numérique, une méthode utilisée en optique classique pour reconstruire des objets en 3D. En superposant un état biphotonique avec un état quantique connu et en analysant la distribution spatiale des arrivées simultanées de photons, la fonction d'onde inconnue peut être reconstruite. Une caméra avancée avec une résolution nanoseconde capture les événements, permettant une reconstruction rapide.

Le Dr Alessio D'Errico, l'un des co-auteurs du document de recherche, a souligné les avantages significatifs de cette approche, affirmant qu'elle est exponentiellement plus rapide que les techniques précédentes et surmonte les défis d'évolutivité. L’impact potentiel de cette recherche va au-delà du monde universitaire, car elle pourrait accélérer les progrès de la technologie quantique, notamment la caractérisation de l’état quantique, la communication quantique et les techniques d’imagerie quantique.

Cette étude a été publiée dans Nature Photonics et a été financée par les Chaires de recherche du Canada, le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada et le Centre conjoint CNRC-Université d'Ottawa de photonique quantique extrême (JCEP).

