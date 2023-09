Nouveau matériau quantique : des nanorubans de graphène individuels contactés pour la première fois

Des scientifiques de l'Empa et leurs collaborateurs internationaux ont réalisé une percée majeure dans la technologie quantique en contactant avec succès des nanorubans de graphène atomiquement précis. Les nanorubans de graphène sont des structures bidimensionnelles de carbone qui présentent des propriétés physiques uniques et une variété d'effets électriques, magnétiques et optiques. Cependant, l’étude de ces nanorubans est un défi, car leurs propriétés quantiques deviennent d’autant plus prononcées qu’elles deviennent plus étroites. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé des électrodes de nanotubes de carbone de taille similaire pour entrer en contact avec des nanorubans de graphène uniques, qui ne mesurent qu'environ 1 nanomètre de large.

En collaboration avec d'autres groupes de recherche, l'équipe a obtenu les nanorubans de graphène atomiquement précis du laboratoire nanotech@surfaces de l'Empa et les molécules précurseurs de l'Institut Max Planck pour la recherche sur les polymères. Les nanotubes de carbone ont été cultivés par un groupe de l'Université de Pékin et une analyse informatique a été réalisée en collaboration avec l'Université de Warwick.

Pour assurer un contact précis entre les nanorubans et les électrodes des nanotubes, les chercheurs ont dû soigneusement les transférer et les aligner sur le même substrat. Le succès de l’expérience a été confirmé par des mesures de transport de charges réalisées à basse température. Les chercheurs s’attendent à ce que les effets quantiques robustes des nanorubans de graphène puissent même être observables à température ambiante, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour la conception de futurs matériaux quantiques. Cette avancée nous rapproche de la réalisation des promesses de la technologie quantique, avec son potentiel de révolutionner divers domaines tels que l’informatique, la communication et la science des matériaux.

Sources:

– Des chercheurs de l'Empa et leurs collaborateurs internationaux ont réussi à attacher des électrodes en nanotubes de carbone à des nanorubans atomiquement précis. Crédit : Empa

– Article de recherche publié dans Nature Electronics : « Nanoribbons de graphène longs individuels contactés par des électrodes de nanotubes de carbone enroulées » [Aucune URL fournie]

Message de navigation