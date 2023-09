L'Australie développe un outil de diagnostic basé sur CRISPR pour la détection du virus Monkeypox

Des chercheurs australiens ont développé un outil de diagnostic révolutionnaire, MPXV-CRISPR, pour la détection du virus de la variole du singe (MPXV). Cet outil, le premier du genre en Australie, utilise la technologie CRISPR pour détecter le virus avec une précision et une rapidité remarquables. La recherche, un effort collaboratif dirigé par l’Institut Peter Doherty pour les infections et l’immunité et l’Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall, a été publiée dans The Lancet Microbe.

Bien que la technologie CRISPR soit surtout connue pour ses capacités d’édition du génome, elle est récemment apparue comme un outil puissant à des fins de diagnostic. MPXV-CRISPR est conçu pour cibler des séquences génétiques spécifiques trouvées uniquement dans le virus MPXV. Le Dr Soo Jen Low de l'Université de Melbourne, l'un des co-premiers auteurs de l'étude, a expliqué que les outils de diagnostic basés sur CRISPR agissent comme des détectives ultra-précis, identifiant rapidement le matériel génétique associé à des agents pathogènes spécifiques.

L’outil MPXV-CRISPR est programmé pour reconnaître le virus en concevant des « guides » basés sur une base de données de 523 génomes MPXV. Lorsque de l'ADN viral est présent dans un échantillon clinique, le système CRISPR est guidé vers la cible et émet un signal indiquant la présence du virus. Les niveaux de sensibilité et de précision de cette méthode de test sont comparables à ceux des méthodes PCR de référence, mais avec l'avantage de fournir des résultats en une fraction du temps.

L’une des fonctionnalités révolutionnaires de MPXV-CRISPR est la rapidité avec laquelle il peut fournir un diagnostic. Les diagnostics traditionnels de la variole du singe reposent souvent sur des paramètres de laboratoire centralisés, ce qui peut entraîner des retards de plusieurs jours avant que les résultats des tests ne soient disponibles. En revanche, MPXV-CRISPR peut détecter le virus en seulement 45 minutes, permettant une détection rapide sur site.

L'équipe de recherche travaille actuellement à l'adaptation de MPXV-CRISPR en un appareil portable pouvant être déployé dans les points de soins à travers le pays. Cela permettrait un diagnostic plus rapide et plus accessible, en particulier dans les zones reculées ou les endroits aux ressources limitées. L’équipe vise à révolutionner la gestion de la variole du singe, à améliorer les résultats pour les patients et à renforcer la réponse de santé publique aux futures épidémies.

La collaboration de recherche a impliqué l'Institut Peter Doherty, l'Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall, le Melbourne Sexual Health Centre et l'Université Monash.

