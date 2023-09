Présentation de MPXV-CRISPR : un outil de diagnostic révolutionnaire pour le virus Monkeypox

Une équipe de scientifiques de l'Institut Peter Doherty pour les infections et l'immunité et de l'Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall a développé un outil de diagnostic révolutionnaire appelé MPXV-CRISPR. Publié dans The Lancet Microbe, cet outil utilise la technologie CRISPR pour détecter rapidement et avec précision le virus de la variole du singe (MPXV) dans des échantillons cliniques, surpassant ainsi les méthodes de diagnostic existantes. Il cible spécifiquement les séquences génétiques uniques au MPXV, ce qui en fait la première méthode de diagnostic basée sur CRISPR de ce type en Australie.

La technologie CRISPR, connue pour ses capacités d'édition du génome, est désormais utilisée à des fins de diagnostic. Le Dr Soo Jen Low, chercheur au Doherty Institute et co-premier auteur de l'étude, décrit les diagnostics basés sur CRISPR comme des détectives précis qui identifient des indices spécifiques liés à la présence d'agents pathogènes. Dans le cas de MPXV-CRISPR, il est « programmé » pour reconnaître le virus grâce à des guides techniques qui se lient à des parties spécifiques de l’ADN viral.

Lorsque de l'ADN viral est détecté dans un échantillon clinique, le système CRISPR est guidé vers la cible et émet un signal pour indiquer la présence du virus. Cette méthode de diagnostic atteint une sensibilité et une précision comparables aux méthodes PCR de référence, mais en une fraction du temps.

L’une des caractéristiques révolutionnaires de MPXV-CRISPR est sa rapidité à fournir un diagnostic. Les diagnostics actuels de la variole du singe mettent souvent des jours à fournir des résultats, alors que MPXV-CRISPR peut détecter le virus en seulement 45 minutes. L’équipe travaille actuellement à l’adaptation de cette technologie en un appareil portable pouvant être utilisé pour la détection sur place du virus de la variole du singe dans divers établissements de soins de santé.

Le Dr Shivani Pasricha, chercheur principal à l'Institut de recherche médicale Walter et Eliza Hall et co-auteur principal de l'étude, souligne l'impact potentiel de MPXV-CRISPR sur la santé publique. En améliorant l'accès à des diagnostics rapides et fiables, en particulier dans les zones aux ressources limitées ou dans les endroits éloignés, cette approche décentralisée des tests pourrait accélérer le traitement et améliorer les résultats pour les patients.

La collaboration entre les instituts de recherche impliquait le Doherty Institute, le Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, le Melbourne Sexual Health Center et l'Université Monash.

