La chasse commerciale à la baleine au XXe siècle a laissé des marques génétiques sur les baleines survivantes

By

Des recherches menées par l'Université d'État de l'Oregon montrent que la chasse commerciale à la baleine au XXe siècle a eu un impact durable sur la diversité génétique des baleines survivantes d'aujourd'hui. L'étude a comparé l'ADN des os de baleine trouvés sur l'île de Géorgie du Sud avec l'ADN des populations de baleines actuelles, révélant des preuves solides d'une perte de lignées d'ADN maternel chez les baleines bleues et à bosse.

Les chercheurs ont découvert que ces lignées maternelles, associées à des souvenirs culturels tels que les lieux d'alimentation et de reproduction, ont été perdues à cause de la chasse commerciale à la baleine. Cette perte implique que les connaissances transmises de génération en génération, liées à ces aspects vitaux de la vie des baleines, ont également été perdues.

L'île de Géorgie du Sud, qui abritait autrefois plusieurs stations baleinières, était un site d'activité baleinière intensive au XXe siècle. Plus de 20 millions de baleines ont été tuées dans l’hémisphère sud au cours de cette période, dont 2 175,000 près de l’île de Géorgie du Sud. L'île reste jonchée d'os de baleine, révélant l'empreinte historique du massacre. Les températures froides de l’île ont préservé ces ossements, dont certains ont plus de 100 ans.

Alors que les populations de baleines de l'Atlantique Sud ont commencé à se rétablir depuis l'arrêt de la chasse commerciale à la baleine, les observations de baleines autour de l'île de Géorgie du Sud sont restées faibles. Cela suggère que les populations locales pourraient avoir disparu, entraînant une perte de mémoire culturelle parmi les baleines. Cependant, certains éléments indiquent que les baleines pourraient redécouvrir cet habitat, à mesure que leur nombre augmente lentement.

La recherche menée par l'Université d'État de l'Oregon a analysé l'ADN extrait des os de baleine trouvés sur l'île de Géorgie du Sud et l'a comparé aux informations génétiques provenant de baleines vivantes. L'étude a révélé que même si la diversité génétique reste élevée parmi les baleines, il existe des preuves d'une perte de lignées d'ADN maternel dans les populations de baleines bleues et de baleines à bosse. Les chercheurs pensent qu’à mesure que les baleines plus âgées meurent, davantage de lignées maternelles risquent de disparaître.

La préservation des informations génétiques de ces baleines est cruciale pour comprendre leur passé et assurer leur avenir. Les chercheurs soulignent que sans une bonne compréhension de l’histoire de ces populations de baleines, nous ne pouvons ni mesurer ni anticiper les changements futurs. L’étude offre l’opportunité de reconstituer l’histoire de ces populations de baleines et de faire la lumière sur ce qui a réellement été perdu à cause des activités baleinières.

Alors que le changement climatique continue d’augmenter les températures, l’ADN présent dans les os des baleines de l’île de Géorgie du Sud pourrait se détériorer. Par conséquent, cette recherche sert à préserver indéfiniment ces informations historiques importantes et à guider les futurs efforts de conservation.

Source : Institut des mammifères marins de l'Université d'État de l'Oregon

Définitions:

– ADN : Acide désoxyribonucléique, molécule qui transporte des informations génétiques et des instructions pour le développement, le fonctionnement, la croissance et la reproduction.

– Lignée maternelle : Lignée génétique transmise par la lignée féminine, qui peut inclure des souvenirs et des connaissances culturelles.

– Disparue du pays : terme utilisé pour décrire une extinction localisée, lorsqu'une espèce n'est plus présente dans une zone particulière.

Référence:

– « Diversité de l’ADN mitochondrial chez 3 espèces de grandes baleines avant et après la chasse baleinière moderne » par Angela L Sremba, et al., Journal of Heredity, 2023.