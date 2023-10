Nouvelles connaissances sur la structure 3D des résonances nucléiques

Une expérience récente menée à l'accélérateur national Thomas Jefferson du ministère américain de l'Énergie a fourni de nouvelles informations sur la structure 3D des résonances nucléiques, mettant en lumière l'univers primitif et les particules fondamentales. La découverte de la résonance des protons au milieu du XXe siècle a révélé que les protons peuvent résonner de la même manière que les vibrations d'une cloche. Bien que les progrès aient permis une compréhension plus approfondie de la structure d’un proton à l’état fondamental, la structure 20D d’un proton résonnant reste limitée.

L'expérience, dirigée par des physiciens de la Justus Liebig Universitat (JLU) Giessen en Allemagne et de l'Université du Connecticut, a exploré les structures des résonances des protons et des neutrons au sein de l'installation d'accélérateur à faisceau d'électrons continu (CEBAF) du Jefferson Lab. Les nucléons, composés de quarks et de gluons, constituent les noyaux des atomes. Lorsqu'un nucléon est excité dans un état d'énergie plus élevée, il présente une résonance nucléique où ses quarks tournent et vibrent. Cette recherche fournit des informations cruciales sur les propriétés et comportements fondamentaux des résonances nucléiques.

L’expérience impliquait l’envoi d’un faisceau d’électrons de haute énergie dans une chambre remplie d’hydrogène gazeux refroidi pour exciter les protons à l’intérieur et produire une résonance nucléique. Les particules excitées qui en résultent laissent des traces de leur existence, permettant aux chercheurs de reconstruire la résonance. En étudiant ces résonances, les physiciens peuvent mieux comprendre le cosmos primitif après le Big Bang et comprendre comment la matière s'est formée dans l'univers. L’équipe prévoit de mener d’autres expériences en utilisant différentes cibles et polarisations pour accéder à différentes caractéristiques du processus de diffusion. Ces études ont ouvert un nouveau champ de recherche et pourraient contribuer à une compréhension plus approfondie de la formation de l'univers et de son état actuel.

