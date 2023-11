Dévoiler les secrets du plasma de cuivre produit au laser : une avancée dans le diagnostic du plasma

By

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie ont réalisé une percée significative dans le domaine du diagnostic des plasmas grâce au développement d’un modèle collisionnel-radiatif sophistiqué. En approfondissant les subtilités du plasma de cuivre produit par laser, l’équipe a dévoilé des informations précieuses grâce à des calculs précis des sections efficaces d’excitation par impact électronique.

L'étude, publiée dans Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, s'est concentrée sur les sections efficaces d'excitation par impact électronique pour les transitions dans le cuivre. Grâce à cette analyse, les chercheurs ont pu faire progresser notre compréhension du diagnostic des plasmas induits par laser.

Dirigée par Rajesh Srivastava, l’équipe a utilisé la théorie des ondes déformées entièrement relativiste pour calculer les sections efficaces d’excitation par impact électronique. Notamment, ils ont également pris en compte les transitions à partir d’états métastables à l’aide de fonctions d’onde atomique obtenues grâce à la théorie d’approximation multi-configuration de Dirac-Fock, garantissant un haut niveau de précision.

Les sections efficaces d'excitation calculées au niveau de la structure fine par impact électronique ont constitué la base du développement d'un modèle collisionnel-radiatif (CR) résolu par structure fine. Le modèle CR, associé à des mesures de spectroscopie d'émission optique (OES) résolues spatialement, a permis aux chercheurs d'effectuer des diagnostics sur le plasma de cuivre produit par laser dans des conditions de pression atmosphérique. L’équipe a utilisé trois fortes raies d’émission atomique du cuivre pour leur analyse.

En comparant les intensités normalisées dérivées du modèle CR avec les valeurs mesurées par l'OES correspondantes, les chercheurs ont réussi à extraire des paramètres cruciaux du plasma tels que la température électronique et la densité électronique. Ce développement dans le domaine du diagnostic plasmatique ouvre de nouvelles voies pour améliorer les capacités de diagnostic dans des domaines connexes.

Cette étude approfondie contribue non seulement à notre compréhension des plasmas de cuivre induits par laser, mais ouvre également la voie à de futurs progrès dans la recherche sur les plasmas produits par laser.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le plasma?

Le plasma est considéré comme le quatrième état de la matière, constitué d'un gaz hautement ionisé composé de particules chargées positivement et négativement.

Que sont les sections efficaces d’excitation par impact électronique ?

Les sections efficaces d'excitation par impact électronique mesurent la probabilité qu'un électron entre en collision avec un atome ou un ion et l'excite vers un état d'énergie plus élevé.

Quelles sont les applications de cette recherche ?

Cette recherche améliore nos connaissances sur les plasmas de cuivre produits par laser, qui ont des applications potentielles dans divers domaines, notamment la science des matériaux, la recherche sur l'énergie de fusion et l'astrophysique.

Comment le modèle collisionnel-radiatif contribue-t-il au diagnostic du plasma ?

Le modèle collisionnel-radiatif fournit une compréhension complète des divers processus impliqués dans le plasma, permettant des calculs précis des paramètres du plasma et ouvrant la voie à des progrès dans les capacités de diagnostic.

Qui a mené l’étude ?

L'étude a été menée par des chercheurs de l'Institut indien de technologie, dirigés par Rajesh Srivastava.

Où puis-je trouver plus d’informations sur l’étude ?

Plus d’informations sur l’étude peuvent être trouvées dans le document de recherche intitulé « Calculs de section transversale de structure fine par impact électronique de Cu et leurs applications dans le diagnostic du plasma de Cu produit par laser à travers le modèle radiatif collisionnel » publié dans Spectrochimica Acta Partie B. : Spectroscopie atomique.