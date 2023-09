Des astronomes observent pour la première fois les ondes radio d’une supernova de type Ia

By

Les astronomes ont fait une découverte sans précédent en détectant les ondes radio émises par une supernova de type Ia. Cette observation révolutionnaire révèle de nouvelles informations sur la nature des explosions de naines blanches et leurs environnements riches en hélium.

Les supernovae de type Ia sont des explosions nucléaires qui se produisent dans les étoiles naines blanches. Ils sont largement utilisés par les astronomes pour mesurer les distances cosmologiques et étudier l’expansion de l’Univers. Cependant, le mécanisme exact à l’origine des supernovae de type Ia n’est pas entièrement compris. On pense que l’explosion est déclenchée par l’accrétion de masse d’une étoile compagnon, où le matériau accrété est principalement constitué d’hydrogène. Cependant, on a également émis l’hypothèse que les naines blanches pourraient accumuler de l’hélium à partir d’une étoile compagnon qui aurait déjà perdu sa couche externe d’hydrogène.

L’un des mystères entourant les explosions de naines blanches est le comportement de la matière extraite de l’étoile compagne. Toute la matière ne tombe pas sur la naine blanche ; une partie forme un nuage de matière circumstellaire autour du système stellaire binaire. On s’attendait à ce que les ondes de choc de l’explosion traversant ce matériau circumstellaire excitent les atomes et entraînent l’émission de fortes ondes radio. Malgré de nombreuses observations de supernovae de type Ia se produisant au sein d’un nuage de matière circumstellaire, les émissions d’ondes radio n’avaient pas été détectées jusqu’à présent.

Une équipe internationale de chercheurs, comprenant des membres de l’Université de Stockholm et de l’Observatoire astronomique national du Japon, a observé une supernova de type Ia qui a explosé en 2020. Ils ont découvert que cette supernova était entourée d’un matériau circumstellaire principalement composé d’hélium. De plus, ils ont réussi à détecter les ondes radio de la supernova. En comparant la force des ondes radio observées avec des modèles théoriques, les chercheurs ont déterminé que la naine blanche avait accumulé de la matière à un taux d'environ 1/1000 de la masse du Soleil par an. Il s’agit de la première supernova confirmée de type Ia déclenchée par l’accrétion de masse d’une étoile compagnon dont la couche externe est principalement constituée d’hélium.

La découverte d’ondes radio provenant de cette supernova de type Ia riche en hélium devrait approfondir notre compréhension du mécanisme d’explosion et des conditions menant à une supernova de type Ia. L’équipe de recherche prévoit de continuer à rechercher les émissions radio d’autres supernovae de type Ia pour mieux comprendre l’évolution qui conduit à ces événements explosifs.

Source : « Une supernova de type Ia détectée par radio avec un matériau circumstellaire riche en hélium » par Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma et Daniel Stern, Nature, 17 mai 2023.