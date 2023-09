Une nouvelle mission satellite fournit des informations détaillées sur El Niño et les changements du niveau de la mer

Le satellite SWOT, une collaboration entre la NASA et l'agence spatiale française CNES, surveille les eaux chaudes du phénomène El Niño émergent dans l'est de l'océan Pacifique. Ce satellite est capable de fournir des vues détaillées des surfaces d'eau de la Terre et offre un aperçu des conditions météorologiques mondiales influencées par El Niño.

Le satellite SWOT, qui fait partie de la mission Surface Water and Ocean Topography, est équipé de l'instrument Ka-band Radar Interferometer (KaRIn), qui lui permet de mesurer la hauteur de l'eau à la surface de la Terre avec des détails sans précédent. Cela permet aux chercheurs de suivre le mouvement des eaux océaniques chaudes associées à El Niño le long des côtes.

El Niño est un phénomène climatique périodique caractérisé par une élévation du niveau de la mer et des températures océaniques plus chaudes le long de la côte ouest des Amériques. La capacité du satellite SWOT à mesurer les hauteurs de la mer à proximité des côtes est précieuse pour les chercheurs et les prévisionnistes qui étudient des phénomènes comme El Niño.

La mission fournit des vues complètes des océans, des lacs et rivières d'eau douce de la planète, contribuant ainsi à la compréhension des changements du niveau de la mer et des impacts d'El Niño. À mesure que la température de la mer augmente, l’eau se dilate et entraîne une hausse du niveau de la mer. En surveillant les hauteurs de la surface de la mer, le satellite SWOT aide à suivre l'évolution et la progression des événements El Niño.

La mission SWOT, lancée en décembre 2022, est un effort conjoint de la NASA et du CNES, avec la contribution de l'Agence spatiale canadienne et de l'Agence spatiale britannique. Le satellite collecte des données qui seront utilisées à des fins de recherche et fournit des informations vitales pour comprendre et prédire les impacts d'El Niño.

