Un projet révolutionnaire révèle des informations sur la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental

Des recherches récentes ont révélé un fait surprenant : le réchauffement rapide de l’océan Austral constitue une menace sérieuse pour la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental, conduisant potentiellement à une élévation significative du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Cette immense calotte glaciaire contient suffisamment d’eau gelée pour faire monter le niveau de la mer jusqu’à 5 mètres si elle fondait complètement. Même si l’inévitabilité de l’élévation du niveau de la mer est incontestable, la vitesse et l’ampleur précises du processus de fonte restent incertaines.

Pour faire la lumière sur cette question critique, une collaboration internationale connue sous le nom de SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 Degrees C of Warming) a entrepris un projet sans précédent visant à forer dans les sédiments sous la glace. L’un des principaux objectifs de cet effort révolutionnaire est de comprendre la chronologie et les conditions climatiques susceptibles de provoquer la désintégration des grandes plates-formes de glace flottantes entourant la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental. Ces plates-formes de glace jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de l’immense calotte glaciaire, agissant comme des barrières naturelles contre l’écoulement des glaces dans l’océan.

En examinant les archives géologiques et en extrayant les sédiments déposés au cours des périodes passées de climat plus chaud, les chercheurs espèrent obtenir des informations précieuses sur le comportement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental. Jusqu’à présent, les scientifiques n’ont collecté des échantillons que sur 13 sites, fournissant ainsi des informations limitées sur la région située sous la vaste calotte glaciaire.

En plus de son travail sur le terrain, le projet SWAIS2C s'appuie sur des modèles numériques sophistiqués pour comprendre la dynamique complexe entre la calotte glaciaire, les courants océaniques et la structure sous-jacente de la Terre. En combinant ces modèles avec des données d’observation, les scientifiques visent à identifier les mécanismes et les seuils qui ont déclenché l’effondrement ou la stabilité des glaces dans le passé.

Jacqueline Austermann, géodynamicienne de l'Observatoire terrestre de Lamont-Doherty, souligne le rôle essentiel des modèles dans la connexion des observations historiques aux prévisions futures. Cet effort interdisciplinaire, impliquant des foreurs, des ingénieurs et des chercheurs, débutera en novembre 2023 avec plusieurs saisons sur le terrain. L'équipe se dirigera vers la marge sud-est de la plate-forme de glace de Ross, où elle utilisera une foreuse à eau chaude de pointe pour créer un trou de 35 centimètres de diamètre à travers environ 600 mètres de glace. Cela leur donnera accès à la cavité submergée, où la glace terrestre se transforme en plate-forme de glace. À l’aide d’un équipement spécialisé de carottage des sédiments, ils récupéreront des échantillons de roches contenant des informations précieuses sur les conditions environnementales passées.

SWAIS2C englobe un effort collaboratif de plus de 120 professionnels provenant d'environ 35 organisations de recherche internationales. Des experts de divers pays, dont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, l'Italie, le Japon, l'Espagne, la République de Corée, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont uni leurs forces pour résoudre les mystères de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental et de ses implications pour l’avenir de notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental ?

La calotte glaciaire de l'Antarctique occidental fait référence à une vaste étendue de glace située dans la partie occidentale de l'Antarctique. Au fil des milliers d’années, des couches de neige se sont accumulées, formant l’une des plus grandes calottes glaciaires de la planète.

Q : Pourquoi la fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est-elle préoccupante ?

La fonte de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental est une source d’inquiétude en raison de son impact potentiel sur le niveau mondial des mers. Si la totalité de la calotte glaciaire fondait, cela pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer pouvant atteindre 5 mètres, ce qui aurait des conséquences dévastatrices pour les communautés côtières du monde entier.

Q : Que sont les plates-formes de glace ?

Les plates-formes de glace sont de grandes plates-formes de glace qui se forment lorsque des glaciers ou des calottes glaciaires se jettent dans l'océan. Ces structures de glace flottantes jouent un rôle crucial dans la stabilisation de la glace derrière elles, agissant comme des barrières protectrices. Leur désintégration peut accélérer l’écoulement des glaces des terres vers l’océan, contribuant ainsi à l’élévation du niveau de la mer.

Q : Comment le projet SWAIS2C contribuera-t-il à notre compréhension de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental ?

Le projet SWAIS2C combine le forage des sédiments sous la glace avec des techniques avancées de modélisation numérique. Grâce à l’examen des archives géologiques et à l’intégration des observations avec des modèles, les scientifiques visent à obtenir des informations précieuses sur les processus et les seuils qui influencent la stabilité ou l’effondrement de la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental.