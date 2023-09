Les plumes de dinosaures ont une composition protéique similaire à celle des oiseaux modernes, ce qui suggère une origine précoce

By

Les chercheurs ont découvert que les plumes des dinosaures avaient une composition protéique similaire à celle des oiseaux modernes, ce qui indique que la chimie des plumes d'oiseaux pourrait avoir son origine il y a 125 millions d'années. L'étude, menée par des scientifiques de l'University College Cork (UCC) et de la source de lumière à rayonnement synchrotron de Stanford (SSRL) du laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie, a examiné l'évolution et l'altération des protéines dans les plumes de dinosaures sur des millions d'années et dans des conditions extrêmes. chaleur.

Des études antérieures ont montré que les plumes des dinosaures contenaient des protéines qui les rendaient moins rigides que celles des oiseaux modernes. Cependant, cette recherche récente révèle que les plumes des dinosaures avaient à l’origine une composition protéique très similaire à celle des oiseaux modernes, ce qui suggère que la chimie des plumes d’oiseaux a une origine beaucoup plus ancienne qu’on ne le pensait auparavant.

Les chercheurs ont utilisé de puissants rayons X générés par SSRL pour analyser les plumes du dinosaure Sinornithosaurus et du lève-tôt Confuciusornis, ainsi qu'une plume vieille de 50 millions d'années provenant des États-Unis. En examinant les fossiles aux rayons X, les chercheurs ont pu déterminer si des composants clés des protéines bêta, qui renforcent les plumes pour le vol, étaient présents.

L’analyse a montré que même si certaines plumes fossiles contenaient beaucoup de protéines alpha-kératine, elles n’étaient probablement pas présentes à l’origine. Au lieu de cela, ces protéines alpha se sont formées au cours du processus de fossilisation en raison de la chaleur extrême subie par les fossiles au fil du temps.

Ces découvertes ont des implications importantes pour notre compréhension de la préservation chimique des biomolécules anciennes et de l’évolution des plumes. En développant de nouveaux outils pour comprendre le processus de fossilisation, les chercheurs espèrent percer les secrets chimiques des fossiles et acquérir de nouvelles connaissances passionnantes sur l’évolution.

