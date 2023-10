La mystérieuse distorsion de la Voie lactée : aperçu de la matière noire

By

Astronomes du Centre d'Astrophysique | Harvard et Smithsonian ont découvert un secret fascinant sur la Voie lactée. Contrairement à l’analogie traditionnelle d’un disque plat, notre galaxie présente une subtile déformation, semblable à celle d’un frisbee perturbé. On pense que cette forme intrigante est causée par un halo de matière noire incliné en forme de ballon de football qui entoure la Voie lactée.

La matière noire est une substance mystérieuse qui constitue 85 % de la matière de l'univers. Il est invisible et ne peut pas être détecté directement par la lumière. Au lieu de cela, la matière noire est cruciale pour maintenir les galaxies ensemble grâce aux forces gravitationnelles, même si elle manque de matière visible suffisante.

La récente découverte de la forme déformée de la Voie lactée fournit des informations précieuses sur l'évolution de notre galaxie et sur le rôle de la matière noire dans la formation des galaxies. Des modèles informatiques ont confirmé que les étoiles de la Voie lactée orbitent en alignement avec le halo de matière noire incliné en forme de ballon de football, expliquant la forme inhabituelle de la galaxie.

Cette révélation suggère également que la distorsion et le halo incliné pourraient être le résultat d’une précédente collision avec une autre galaxie. En étudiant l’histoire de la Voie lactée, les astronomes espèrent mieux comprendre les particules de matière noire et étudier la présence de matière noire flottant librement entre les galaxies.

Cette découverte remet en question les idées reçues sur la nature de la matière noire et son auto-interaction. Cela ouvre de nouvelles voies pour explorer les limites des interactions de la matière noire et nous rapproche de la percée des mystères du cosmos.

Alors que nous continuons à explorer notre galaxie et l’univers, l’énigme de la matière noire reste captivante. C’est en perçant ses secrets que nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de notre demeure céleste et du vaste cosmos.

