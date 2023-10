Percer les secrets du comportement cellulaire sur des substrats mous : un changement de paradigme en mécanobiologie

Une équipe de recherche de l'Université de Turku et du Turku Bioscience Center, en collaboration avec Misvik Biology Ltd, a développé une méthode révolutionnaire pour étudier le comportement des cellules cancéreuses dans les environnements de tissus mous et rigides. La croyance traditionnelle est que les cellules ont tendance à se propager et à se développer davantage sur des surfaces plus rigides. Cependant, cette étude remet en question cette hypothèse et ouvre de nouvelles voies de recherche en biologie du cancer et en ingénierie tissulaire.

L’équipe a utilisé la modélisation informatique et un large éventail de conditions de croissance pour comparer de manière très détaillée le comportement des cellules sur des surfaces molles et rigides. Ils ont utilisé une machine automatisée pour micro-imprimer différents mélanges de protéines sur ces surfaces, imitant les protéines qui entourent les cellules du corps et fournissant des informations sur l'environnement tissulaire.

Les résultats de l’étude ont montré que la bonne combinaison de protéines peut soutenir la croissance cellulaire sur des surfaces molles, fournissant ainsi des signaux de survie cruciaux. Cela remet en question le paradigme existant et offre de nouvelles possibilités de recherche en biologie du cancer et en ingénierie tissulaire. L’équipe de recherche estime qu’en utilisant des mélanges de protéines plus diversifiés dans la culture cellulaire, ils peuvent créer un environnement plus physiologique à l’extérieur du corps, permettant ainsi une modélisation plus efficace des états pathologiques et sains.

Cette recherche a également mis en lumière la manière dont les cellules peuvent adhérer, fonctionner et signaler efficacement sur des substrats mous. Cela a entraîné un changement fondamental dans notre compréhension de la mécanobiologie. Ces connaissances ont le potentiel d’améliorer notre compréhension de la progression du cancer et de développer de nouvelles stratégies d’ingénierie tissulaire.

Dans l’ensemble, cette étude a révélé d’importantes connaissances sur le comportement cellulaire sur des substrats mous, remettant en question les croyances existantes et ouvrant de nouvelles voies pour de futures recherches en biologie du cancer et en ingénierie tissulaire.

La source:

– James RW Conway et al, Les compositions de matrice extracellulaire définies soutiennent la propagation cellulaire insensible à la rigidité et la signalisation d'adhésion, Actes de la National Academy of Sciences (2023).