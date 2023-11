Libérer le potentiel des pois : une percée génétique améliore les cultures enrichies en fer

By

Des chercheurs du Centre John Innes ont fait une découverte génétique révolutionnaire qui pourrait révolutionner la production de légumes et de céréales enrichis en fer. En utilisant une carte nouvellement disponible du génome du pois, l’équipe a pu identifier la séquence génétique sous-jacente responsable de deux mutations riches en fer chez le pois. Ces connaissances ouvrent des possibilités passionnantes pour les stratégies d’édition génétique visant à augmenter la teneur en fer dans un large éventail de cultures. Les résultats de leur étude, intitulée « Base génétique des mutants historiques dgl et brz accumulant du fer chez le pois », ont été publiés dans The Plant Journal.

La carence en fer est un problème de santé mondial qui touche particulièrement les filles et les femmes au Royaume-Uni et dans d’autres régions du monde. Avec l’inquiétude croissante suscitée par le changement climatique, qui entraîne une diminution de la consommation de viande, le problème de la carence en fer devrait s’aggraver. L'anémie ferriprive survient lorsque l'organisme manque de fer, ce qui entraîne une réduction du nombre de globules rouges responsables du stockage et du transport de l'oxygène.

L’équipe de recherche a utilisé des techniques de séquençage d’ARN pour examiner les gènes exprimés dans les plants de pois riches en fer et les comparer à des plantes de type sauvage présentant des niveaux de fer normaux. Grâce à la cartographie informatique et aux expériences sur les plantes, ils ont réussi à identifier les mutations spécifiques et leur emplacement sur le génome du pois.

Cette avancée génétique présente des opportunités pour la biofortification, une méthode permettant d'améliorer la valeur nutritionnelle des aliments. Cela pourrait permettre la sélection de pousses de pois avec une teneur en fer significativement plus élevée ou le développement de suppléments contenant une forme de fer plus biodisponible, réduisant ainsi les effets secondaires associés aux suppléments de fer d'origine chimique.

En outre, les connaissances acquises grâce à l’étude de ces gènes pourraient avoir des implications considérables au-delà des pois. Les gènes identifiés sont hautement conservés dans diverses plantes, offrant la possibilité de biofortifier d'autres cultures telles que le blé et l'orge à l'aide de l'édition génétique et d'autres techniques de sélection.

Cette recherche révolutionnaire a non seulement percé les mystères de deux variétés de pois riches en fer, mais a également mis en évidence l’importance des banques de semences dans les progrès scientifiques. L'unité des ressources génétiques du Centre John Innes a joué un rôle essentiel dans la préservation et le maintien des stocks de semences nécessaires à cette étude.

À terme, cette avancée génétique ouvre la voie au développement de cultures enrichies en fer, capables de lutter contre la carence en fer et d’améliorer la nutrition mondiale. En exploitant le pouvoir des pois, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir plus sain pour les générations à venir.

QFP

Qu'est-ce que l'anémie ferriprive?

L'anémie ferriprive est une affection caractérisée par un manque de fer dans l'organisme, entraînant une réduction du nombre de globules rouges responsables du stockage et du transport de l'oxygène.

Qu’est-ce que la biofortification ?

La biofortification fait référence au processus d'amélioration du contenu nutritionnel des cultures vivrières grâce à des interventions génétiques ou agronomiques.

Comment la modification génétique peut-elle améliorer la valeur nutritionnelle des cultures ?

Les techniques d'édition génétique permettent aux scientifiques de modifier des gènes spécifiques dans les cultures, augmentant ainsi potentiellement leur valeur nutritionnelle. Dans le cas des cultures enrichies en fer, l'édition génétique pourrait être utilisée pour améliorer la capacité des plantes à absorber et à accumuler le fer, ce qui entraînerait une teneur plus élevée en fer dans les parties comestibles de la culture.

Que sont les banques de graines ?

Les banques de semences sont des installations qui stockent et préservent les semences afin de maintenir la diversité génétique et de se protéger contre la perte potentielle d'espèces végétales. Ils jouent un rôle crucial dans la préservation des collections historiques et dans la fourniture de ressources pour la recherche scientifique et l'amélioration des cultures.