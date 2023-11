Une nouvelle percée génétique offre de l’espoir dans la lutte contre l’anémie ferriprive

L'anémie ferriprive est un problème de santé mondial qui touche des millions de personnes dans le monde, en particulier les filles et les femmes. Il est crucial de remédier à ce déficit nutritionnel, d’autant plus que les préférences alimentaires évoluent en raison des préoccupations liées au changement climatique. Cependant, une récente avancée génétique a offert de nouvelles opportunités pour lutter contre l’anémie et améliorer la valeur nutritionnelle des aliments.

Des chercheurs du Centre John Innes ont utilisé la carte nouvellement disponible du génome du pois pour identifier la séquence génétique responsable de deux mutations riches en fer chez les pois. En identifiant ces mutations, ils pourraient être en mesure d'appliquer des stratégies d'édition génétique pour augmenter la teneur en fer dans un large éventail de cultures, offrant ainsi potentiellement une solution au problème persistant de la carence en fer.

Cette avancée est importante dans la mesure où les aliments de base comme la farine de blé et les céréales du petit-déjeuner sont régulièrement enrichis en fer pour aider à prévenir l’anémie. En utilisant des techniques de séquençage d’ARN, une cartographie informatique et des expériences sur des plantes, les chercheurs ont identifié les mutations spécifiques et leur emplacement sur le génome du pois. Ces connaissances ouvrent les portes de la biofortification, permettant d’améliorer la valeur nutritionnelle de diverses cultures.

Les résultats pourraient conduire au développement de pousses de pois contenant 10 fois plus de fer ou à la création de suppléments contenant une forme de fer plus biodisponible, réduisant ainsi les effets secondaires associés aux suppléments d’origine chimique. De plus, cette recherche pourrait avoir des implications considérables au-delà des pois, car les gènes identifiés sont hautement conservés dans tout le règne végétal. Ces connaissances pourraient être utilisées pour biofortifier d’autres cultures comme le blé et l’orge, en utilisant des techniques d’édition génétique pour améliorer leur contenu nutritionnel.

Il est important de noter que la découverte de ces mutations riches en fer chez les pois reste un mystère de longue date dans la communauté scientifique. En raison de la grande taille du génome du pois, les efforts précédents pour trouver ces mutations ont échoué. Cependant, avec l’achèvement de la séquence complète du génome du pois, des chercheurs comme le professeur Janneke Balk et son équipe du Centre John Innes ont pu résoudre ce casse-tête génétique et faire des progrès significatifs dans la compréhension de l’homéostasie du fer chez les plantes.

La maintenance réussie des stocks de graines de pois par l'unité de ressources en germoplasme financée par le BBSRC a joué un rôle crucial dans cette recherche. Ces banques de semences et collections historiques sont des ressources vitales qui contribuent aux progrès scientifiques et fournissent du matériel essentiel pour des études ultérieures.

En conclusion, cette avancée génétique offre un espoir pour l’avenir dans la lutte contre l’anémie ferriprive et l’amélioration de la santé nutritionnelle globale. En exploitant la puissance de l’édition génétique et d’autres techniques de sélection modernes, nous pourrons peut-être créer des cultures à teneur accrue en fer, abordant ainsi de front un problème de santé mondial persistant.

QFP

Qu'est-ce que l'anémie ferriprive ?

L'anémie ferriprive est une maladie causée par un manque de fer dans l'organisme, entraînant une réduction du nombre de globules rouges, responsables du stockage et du transport de l'oxygène.

Pourquoi est-il important de lutter contre l’anémie ferriprive ?

L'anémie ferriprive est un problème de santé mondial important, touchant particulièrement les filles et les femmes. En garantissant un apport adéquat en fer, nous pouvons améliorer la santé et le bien-être en général tout en réduisant le risque de complications associées.

Comment cette avancée génétique aide-t-elle à lutter contre l’anémie ferriprive ?

Cette avancée génétique permet d'identifier des mutations spécifiques responsables de la teneur élevée en fer des pois. Ces connaissances peuvent éclairer les stratégies d’édition génétique visant à augmenter le fer dans diverses cultures, résolvant ainsi potentiellement le problème de la carence en fer dans une gamme plus large d’aliments.

Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

Cette recherche ouvre des possibilités de biofortification, qui consiste à améliorer la valeur nutritionnelle des aliments. Des pousses de pois avec une teneur plus élevée en fer pourraient être développées et davantage de suppléments de fer biodisponibles pourraient être créés. De plus, ces connaissances pourraient être appliquées à d’autres cultures, telles que le blé et l’orge, en utilisant des techniques d’édition génétique pour améliorer leur teneur en fer.