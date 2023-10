Travaux de la biochimiste Andrea Bodnar à l'Institut de génomique marine

Andrea Bodnar est biochimiste et directrice scientifique du Gloucester Marine Genomics Institute (GMGI) à Gloucester, Massachusetts. L'institut, créé en 2013, se concentre sur la réponse aux défis critiques auxquels sont confrontés les océans, la santé humaine et l'environnement grâce à une recherche scientifique et une éducation innovantes. Par l’intermédiaire de son institut de recherche, GMGI utilise des techniques moléculaires et génomiques de pointe pour promouvoir des océans durables et sains, découvrir de nouvelles découvertes ayant un impact sur la pêche et la santé humaine, et explorer les adaptations uniques des organismes marins pour inspirer les progrès de la biomédecine et de la biotechnologie.

Un domaine de recherche au GMGI est l’étude des invertébrés marins. Les invertébrés marins jouent un rôle crucial dans la formation d’écosystèmes marins sains et possèdent des adaptations uniques qui en font des modèles idéaux pour étudier les processus biologiques fondamentaux liés à la santé humaine. L'intérêt particulier de Bodnar réside dans l'étude des invertébrés marins à longue durée de vie, l'oursin étant son modèle de recherche préféré. Les oursins peuvent vivre jusqu’à un âge extraordinaire sans montrer de signes de vieillissement ni développer de cancer. En comprenant les mécanismes cellulaires et moléculaires qui sous-tendent leur longévité et leur résistance au cancer, les connaissances acquises grâce à l’étude des oursins pourraient conduire à des stratégies préventives ou thérapeutiques contre les maladies dégénératives liées à l’âge et le cancer chez l’homme.

GMGI se concentre également sur les efforts de collaboration avec des organisations universitaires, industrielles et gouvernementales. Ils organisent des conférences, promeuvent les conditions nécessaires au développement d'une communauté scientifique à Gloucester et dans ses environs et collaborent avec des partenaires pour faire progresser la recherche scientifique et l'éducation.

Ces dernières années, la génomique a permis une compréhension globale de la diversité et de la dynamique de la vie marine, permettant le développement de nouveaux outils pour la gestion durable du milieu marin. GMGI est activement impliqué dans le développement et l'application de technologies de génétique moléculaire telles que l'ADN environnemental (ADNe) et les diagnostics moléculaires basés sur CRISPR pour promouvoir une pêche durable et améliorer les pratiques de gestion dans les écosystèmes marins menacés et protégés.

Le travail d'Andrea Bodnar au GMGI et l'engagement de l'institut en faveur de la recherche scientifique, de l'éducation et du développement communautaire contribuent à l'avancement de la génomique marine et à la gestion durable de nos océans et de notre environnement.

