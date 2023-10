Mission de la NASA pour explorer le monde métallique dans notre système solaire

La NASA se lance dans une mission sans précédent visant à visiter un astéroïde nommé Psyché, considéré comme un monde métallique. Psyché est située dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. La mission vise à déterminer si Psyché est le noyau exposé d’un des premiers éléments constitutifs de la planète. Des missions précédentes ont visité des astéroïdes géocroiseurs, mais Psyché ne représente aucune menace pour notre planète.

Le vaisseau spatial, également nommé Psyché, devrait être lancé jeudi et arriver sur l'astéroïde en 2029. Pendant deux ans, la mission étudiera Psyché à l'aide d'une suite d'instruments scientifiques pour découvrir sa véritable nature.

Psyché, du nom de la déesse grecque de l'âme, est le plus gros astéroïde métallique de notre système solaire. Il mesure environ 173 milles de large et 144 milles de long. Les observations au radar et au télescope ont révélé que Psyché contient probablement du fer, du nickel et d'autres métaux, ainsi que des matériaux rocheux et du silicate. Les scientifiques pensent que Psyché était à l'origine le noyau riche en fer d'un planétésimal, qui a perdu ses couches externes lors de collisions avec d'autres objets rocheux.

La mission vers Psyché est très prometteuse pour comprendre la formation des planètes. En étudiant le noyau métallique exposé de Psyché, les scientifiques espèrent mieux comprendre la composition et la structure des noyaux de la Terre, de Mercure et de Mars. Les instruments du vaisseau spatial rechercheront également des signes de différenciation à la surface de Psyché, ce qui pourrait fournir des indices sur la façon dont les matériaux lourds comme les métaux coulent vers le centre et forment un noyau au sein d'une planète.

L’un des aspects les plus passionnants de la mission est la possibilité d’observer de près la surface d’un monde métallique. Les astéroïdes n'ont pas d'atmosphère, leurs surfaces sont donc altérées par les impacts et les radiations. Les scientifiques sont impatients de voir comment l’altération spatiale a affecté Psyché.

Bien que de nombreuses questions subsistent autour de Psyché, la mission devrait faire la lumière sur ses mystères et offrir des informations précieuses sur les premières étapes de notre système solaire.

Sources : NASA, CNN