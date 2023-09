Libérer le potentiel de la technologie CRISPR dans la recherche sur les maladies génétiques

La technologie CRISPR est apparue comme un outil révolutionnaire dans l’étude des troubles génétiques, le syndrome de délétion 22q11.2 en étant un excellent exemple. Ce syndrome, caractérisé par la délétion d'un petit segment d'ADN sur le chromosome 22, entraîne diverses déficiences développementales et cognitives. Bien que les modèles cellulaires in vitro soient traditionnellement utilisés pour étudier le rôle des gènes dans les maladies, ils présentent des limites lorsqu’il s’agit de saisir la complexité des troubles génétiques chez les organismes vivants. Entrez dans la technologie CRISPR.

CRISPR-Cas9, un puissant outil d'édition génétique, permet aux scientifiques d'apporter des modifications précises à l'ADN d'un organisme. En ciblant des cellules spécifiques chez la souris, les chercheurs peuvent utiliser CRISPR pour examiner comment les mutations génétiques affectent le développement et le fonctionnement de ces cellules. Une étude récente de Santinha et al., publiée dans Nature, s'est penchée sur l'application de CRISPR – Cas9 dans l'étude des gènes associés au syndrome de délétion 22q11.2.

L’équipe de recherche a utilisé une technique appelée AAV-Perturb-seq, qui combine l’édition de gènes CRISPR avec le séquençage d’ARN mononucléaire pour analyser les changements transcriptionnels provoqués par des mutations génétiques dans des cellules individuelles. Grâce à cette méthode, l’étude a découvert de nouvelles informations sur les gènes impliqués dans le syndrome de délétion 22q11.2. En comparant les profils d'expression génique des cellules normales à ceux hébergeant des mutations génétiques spécifiques, les chercheurs ont identifié les gènes impliqués dans le développement et le fonctionnement des cellules affectées.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière le potentiel extraordinaire de la technologie CRISPR pour faire progresser notre compréhension des troubles génétiques. En étudiant la fonction des gènes dans les organismes vivants, les scientifiques acquièrent une compréhension plus complète et plus précise de la manière dont les mutations génétiques contribuent à la maladie. Ces résultats ont des implications significatives pour le diagnostic et le traitement du syndrome de délétion 22q11.2. L'identification des gènes spécifiques impliqués dans la maladie permet le développement de thérapies ciblées visant à corriger les anomalies génétiques sous-jacentes.

En conclusion, la technologie CRISPR a révolutionné l’étude de la fonction des gènes, en particulier dans les troubles génétiques tels que le syndrome de délétion 22q11.2. En exploitant la puissance de cet outil d’édition génétique, les scientifiques peuvent améliorer leur compréhension du rôle que jouent les gènes dans la maladie et ouvrir la voie à des traitements plus efficaces à l’avenir.

Source : Santinha, A., Domingues, S. et Pena, M. et al. (2021). Interrogatoire de transactivation CRISPR – Cas9 à l’échelle du génome des éléments régulateurs de l’ADN. Nature, 598(7879), 666-670.