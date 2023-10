Ouvrir de nouvelles voies de dégradation des protéines : une fenêtre sur le potentiel thérapeutique

Les protéines peuvent être à la fois bénéfiques et nocives pour le corps humain. Même si elles jouent un rôle crucial dans la digestion et la réparation musculaire, certaines protéines peuvent également contribuer à des maladies comme le cancer et la maladie d'Alzheimer. Les approches thérapeutiques traditionnelles impliquaient le blocage du site actif d'une protéine pour empêcher son interaction avec les cellules. Cependant, des chercheurs de l’Université de Stanford ont récemment découvert une nouvelle voie offrant une méthode alternative pour la dégradation des protéines.

Dans une étude révolutionnaire publiée dans Science, des chimistes de Stanford se sont penchés sur le fonctionnement interne des lysosomes, les « broyeurs de bois » cellulaires responsables de la dégradation des protéines. En comprenant comment les protéines sont acheminées vers les lysosomes, les chercheurs ont ouvert la porte au développement de traitements innovants pour les troubles liés à l'âge, les maladies auto-immunes et même les cancers résistants aux traitements.

L'étude s'est concentrée sur les chimères de ciblage lysosomal (LYTAC), qui utilisent la machinerie naturelle de dégradation des cellules pour marquer et éliminer les protéines nocives. Ces LYTAC peuvent identifier et cibler les protéines présentes sur la membrane d'une cellule ou à proximité, permettant ainsi une dégradation plus complète des protéines. Bien que les LYTAC se soient montrés prometteurs, leur taux de réussite variait et les mécanismes sous-jacents n’étaient pas entièrement compris.

Grâce à un criblage génétique CRISPR, l’équipe de recherche a identifié de nouveaux composants cellulaires qui influencent l’efficacité du LYTAC. Par exemple, ils ont découvert un lien entre le niveau de culline neddylée 3 (CUL3) et l’efficacité de LYTAC. Des niveaux plus élevés de CUL3 neddylé étaient corrélés à une efficacité accrue de LYTAC. Cette découverte pourrait potentiellement conduire au développement d'un test permettant de prédire la réponse du patient au traitement LYTAC.

De plus, les chercheurs ont découvert que les protéines transportant des mannose 6-phosphates (M6P) peuvent empêcher les LYTAC de remplir leur fonction. Ces sucres se fixent aux protéines destinées à la dégradation lysosomale et occupent les récepteurs avec lesquels les LYTAC doivent se lier. En perturbant la biosynthèse de M6P, davantage de récepteurs inoccupés étaient disponibles à la surface cellulaire, améliorant ainsi l'efficacité des LYTAC.

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour la découverte de médicaments et le développement de traitements qui exploitent les voies naturelles de dégradation des protéines de l'organisme. En comprenant comment les protéines sont ciblées pour la dégradation, les chercheurs peuvent concevoir des traitements plus efficaces pour diverses maladies. Ces informations mettent en lumière un domaine de la biologie jusqu’alors inexploré et mettent en évidence le potentiel d’exploitation des processus cellulaires pour lutter contre les protéines nocives.

QFP

Que sont les lysosomes ?

Les lysosomes sont des organites cellulaires responsables de la dégradation des protéines et autres déchets cellulaires.

Quelle est l’approche traditionnelle pour cibler les protéines ?

L'approche traditionnelle consiste à bloquer le site actif d'une protéine pour empêcher son interaction avec les cellules.

Que sont les LYTAC ?

Les LYTAC, ou chimères de ciblage lysosomal, sont des agents thérapeutiques qui utilisent la machinerie de dégradation cellulaire pour marquer et éliminer les protéines nocives.

Comment fonctionnent les LYTAC ?

Les LYTAC se lient à des récepteurs spécifiques à la surface des cellules et à des protéines navettes pour leur dégradation dans les lysosomes.

Que sont les mannose 6-phosphates (M6P) ?

Les M6P sont des molécules de sucre qui s'attachent aux protéines destinées à être dégradées dans les lysosomes.

Source : Science (2023), DOI : 10.1126/science.adf6249