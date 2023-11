Des scientifiques découvrent de nouvelles enzymes aux propriétés révolutionnaires dans les produits naturels

Les scientifiques de l'UF Scripps Institute ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait révolutionner la production de produits chimiques médicaux, notamment dans le développement de nouveaux traitements contre le cancer. Dans une étude récente publiée dans Nature Chemical Biology, l’équipe dirigée par le chimiste Ben Shen a dévoilé l’identification de deux nouvelles enzymes aux propriétés extraordinaires. Ces enzymes, connues sous le nom d’« oxygénases sans cofacteurs », ont la capacité d’incorporer l’oxygène de l’air dans de nouveaux composés sans avoir besoin de métaux ou de cofacteurs typiques pour initier la réaction chimique.

L’importance de cette découverte réside dans son impact potentiel sur la découverte de médicaments. Les recherches de l'équipe indiquent que ces enzymes offrent un moyen plus accessible et plus efficace d'étudier et de fabriquer des produits chimiques naturels complexes, dont beaucoup ont le potentiel de devenir de précieux médicaments. Comme l’a souligné le professeur Shen, « la nature est le meilleur chimiste » lorsqu’il s’agit de produire ces composés complexes. Avec l’aide de ces enzymes, les scientifiques peuvent désormais explorer de nouvelles voies pour créer des substances utiles et puissantes à diverses fins thérapeutiques.

De plus, cette découverte résout un mystère qui intriguait les chercheurs depuis 2016. Gui et Kalkreuter, les chercheurs postdoctoraux impliqués dans l'étude, ont découvert que ces enzymes sont responsables des propriétés uniques de la tiancimycine A, un composé puissant ayant des applications potentielles dans le traitement du cancer. Les enzymes permettent aux bactéries de produire des composés qui ciblent et perturbent l’ADN, ce qui en fait des agents efficaces contre les virus et les cellules cancéreuses.

Les implications de cette recherche sont vastes et de grande portée. Les nouvelles enzymes fournissent aux scientifiques un outil précieux pour synthétiser des substances défensives, offrant ainsi des solutions potentielles pour lutter contre diverses maladies. La découverte met également en évidence l’importance des produits naturels dans le développement de médicaments. La nature est depuis longtemps une riche source d’inspiration pour les chercheurs, puisque près de la moitié des antibiotiques et des médicaments anticancéreux approuvés par la FDA proviennent de composés naturels ou s’en inspirent.

FAQ:

Q : Que sont les oxygénases sans cofacteurs ?

R : Les oxygénases sans cofacteurs sont des enzymes qui peuvent extraire l'oxygène de l'air et l'incorporer dans de nouveaux composés sans avoir besoin de métaux ou d'autres cofacteurs.

Q : Comment ces enzymes peuvent-elles révolutionner la découverte de médicaments ?

R : Ces enzymes offrent aux scientifiques de nouvelles façons d’étudier et de fabriquer des produits chimiques naturels complexes, conduisant potentiellement au développement de médicaments plus efficaces.

Q : Qu’est-ce que la tiancimycine A ?

R : La tiancimycine A est un composé puissant découvert dans les bactéries vivant dans le sol. Il a démontré son potentiel en tant que thérapie par anticorps ciblant le cancer et est étudié pour ses applications dans le traitement du cancer.