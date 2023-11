Nouvelles connaissances sur la reproduction des chauves-souris : l'accouplement sans intromission

By

Dans le monde de la reproduction des mammifères, l’hypothèse a toujours été que l’accouplement implique une intromission – un mammifère pénétrant l’autre avec son pénis. Cependant, une étude récente a révélé que les chauves-souris mâles à sérotine ont adopté une approche différente, réécrivant les règles de l’accouplement des mammifères. Ces chauves-souris se livrent à un style d’accouplement qui rappelle davantage les oiseaux que leurs homologues à fourrure.

L'étude, dirigée par le Dr Nicolas Fasel, a examiné le comportement d'accouplement des chauves-souris sérotines (Eptesicus serotinus) et a fait une découverte surprenante. Plutôt que d’utiliser leur pénis pour l’intromission, les chauves-souris sérotine mâles l’utilisent comme « bras copulateur ». Ils touchent leurs organes génitaux avec la vulve de la femelle, ce qui donne lieu à une méthode d'accouplement unique qui ressemble plus à celle des oiseaux qu'à celle de tout autre mammifère connu. Cette découverte remet en question notre compréhension des normes d'accouplement et met en valeur les adaptations fascinantes qui peuvent survenir dans la bataille des sexes.

L’équipe a observé des heures de séquences vidéo d’une église néerlandaise fréquentée par des chauves-souris sérotines et a également observé des chauves-souris captives dans un centre de réhabilitation des chauves-souris ukrainiennes. À partir de ces observations, ils ont remarqué que les chauves-souris sérotine mâles avaient une structure en forme de cœur recouverte de poils sur l’extrémité de leur pénis lorsqu’elles étaient complètement en érection. Cette structure fonctionne comme un bras copulateur, repositionnant la membrane caudale de la femelle pour permettre aux mâles de trouver la position d'accouplement idéale.

Les séances de copulation entre chauves-souris sérotine mâles et femelles peuvent durer en moyenne 53 minutes, certaines durant plus d'une demi-journée. Cette durée prolongée est probablement due à la nature unique de leur style d'accouplement.

La découverte de ce comportement d'accouplement non conventionnel chez les chauves-souris sérotines met en lumière le concept de conflit sexuel, où les mâles et les femelles d'une même espèce évoluent en réponse aux tentatives de chacun pour obtenir un avantage. Dans le cas des chauves-souris sérotines, la structure de leurs organes génitaux a évolué en réponse aux mécanismes de défense employés par les femelles pour éloigner les prétendants indésirables.

À l’avenir, les chercheurs visent à explorer les comportements copulatoires chez d’autres espèces de chauves-souris et à approfondir les aspects les plus secrets de la reproduction des chauves-souris. Cette nouvelle compréhension des comportements d’accouplement des chauves-souris ouvre des voies passionnantes pour des recherches plus approfondies sur les merveilles de la reproduction animale.

QFP

Q : Comment les chauves-souris sérotine mâles s'accouplent-elles ?

R : Les chauves-souris sérotine mâles utilisent leur pénis comme « bras copulateur » en touchant leurs organes génitaux avec la vulve de la femelle.

Q : Combien de temps durent les séances d’accouplement pour les chauves-souris sérotine ?

R : En moyenne, les séances d'accouplement entre chauves-souris sérotine mâles et femelles durent 53 minutes, mais elles peuvent parfois durer plus d'une demi-journée.

Q : Qu’est-ce qu’un conflit sexuel ?

R : Les conflits sexuels font référence aux changements évolutifs qui se produisent entre les mâles et les femelles de la même espèce alors qu'ils se disputent le succès reproducteur.

Q : Comment la structure des organes génitaux des chauves-souris mâles à sérotine a-t-elle évolué ?

R : La structure des organes génitaux des chauves-souris mâles à sérotine a évolué pour surmonter les mécanismes de défense utilisés par les femelles. Le pénis agrandi aide à repositionner la membrane de la queue de la femelle pour faciliter l'accouplement.