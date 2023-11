Des astronomes découvrent un ancien quasar à rayons X alimenté par des graines de trous noirs préhistoriques

Une équipe d'astronomes utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA et l'observatoire à rayons X Chandra a fait une découverte extraordinaire : le quasar cracheur de rayons X le plus ancien et le plus éloigné de l'univers connu. Ce phénomène remarquable semble être alimenté par la « graine » d’un ancien trou noir supermassif, mettant en lumière les origines de ces géants cosmiques.

Les quasars sont les noyaux lumineux des galaxies actives, entraînés par l'influence gravitationnelle de trous noirs supermassifs qui dévorent la matière environnante, émettant un intense rayonnement thermique. Ils peuvent éblouir avec un tel éclat à travers le spectre électromagnétique qu’ils éclipsent la lumière collective de toutes les étoiles de leurs galaxies.

Ce quasar nouvellement identifié, connu sous le nom d'UHZ1, émet un rayonnement X de haute énergie et a été détecté alors que l'univers n'avait que 450 millions d'années. Ayant voyagé pendant environ 13.7 milliards d’années pour nous atteindre, UHZ1 pourrait être un exemple de trou noir « germe » du premier univers, donnant un aperçu de la formation de trous noirs supermassifs ayant des millions, voire des milliards de fois la masse du soleil.

Le co-auteur de l'étude, le professeur Priyamvada Natarajan de l'Université de Yale, s'est dit enthousiasmé par la présence de ce trou noir supermassif dans une galaxie à peine 450 millions d'années après le Big Bang. Le télescope Chandra de la NASA a détecté les rayons X émis par ce quasar lointain abritant en son centre un trou noir surdimensionné.

QFP

Qu'est-ce qu'un quasar ?

Les quasars sont les noyaux brillants de galaxies actives alimentées par des trous noirs supermassifs.

Qu'est-ce qu'un trou noir supermassif ?

Les trous noirs supermassifs sont des objets célestes incroyablement massifs trouvés au centre des galaxies, dont la masse est des millions ou des milliards de fois supérieure à celle du soleil.

Quel âge a le quasar découvert, UHZ1 ?

UHZ1 a été détecté alors que l’univers n’avait que 450 millions d’années et a voyagé pendant 13.7 milliards d’années pour nous parvenir.

Que peut nous apprendre UHZ1 sur les trous noirs supermassifs ?

UHZ1 pourrait être un exemple de « graine » de trou noir du premier univers, offrant un aperçu de la façon dont les trous noirs supermassifs ont atteint leurs énormes masses.

Y a-t-il d’autres graines de trous noirs anciennes qui attendent d’être découvertes ?

L’équipe estime qu’UHZ1 pourrait bien n’être qu’un début, car le télescope spatial James Webb a ouvert des opportunités sans précédent pour explorer l’univers primitif et découvrir davantage de galaxies à graines lourdes.

Comment le télescope spatial James Webb contribuera-t-il à cette recherche ?

Les capacités avancées du télescope spatial James Webb contribueront à la découverte d'autres galaxies de type UHZ1, conduisant à une meilleure compréhension de la prévalence des trous noirs surmassifs dans l'univers primitif.