Un Bed & Breakfast sur le thème de l'astronomie ferme ses portes après 20 ans à offrir à ses clients un tour de l'univers

Un gîte touristique populaire sur le thème de l'astronomie à Osoyoos, situé dans la région de l'Okanagan en Colombie-Britannique, a récemment fermé ses portes après plus de deux décennies d'activité. Observatory B&B, propriété de l'astronome amateur Jack Newton et de son épouse Alice, a offert aux clients non seulement un lieu de séjour, mais également une visite unique et immersive de l'univers.

L’une des principales attractions du B&B était le télescope à ultra haute définition perché sur le toit. Les invités ont eu l’occasion de contempler le cosmos et d’observer de près des objets célestes tels que le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, des pluies de météores et des objets du ciel profond. La haute résolution du télescope a permis aux visiteurs de voir des centaines d'étoiles même pendant la journée. Le B&B comprenait également un télescope Hydrogen Alpha, qui permettait de voir de près le soleil et ses éruptions.

Jack Newton a déclaré que ce qu'il préférait dans la gestion de l'entreprise était la joie et l'excitation de montrer pour la première fois à ses clients l'espace. De nombreux invités ont eu des réactions émotionnelles à l’idée d’explorer le ciel et l’ont décrit comme une expérience qui a changé leur vie. Le B&B a accueilli un large éventail d'invités, allant des astronomes professionnels et amateurs aux personnes ayant peu de connaissances en astronomie et simplement intriguées par l'univers.

Bien que le B&B soit fermé, Jack Newton prévoit de continuer à observer l'univers à travers son télescope tous les soirs. Sa passion pour l'astronomie est évidente à travers ses réalisations, notamment la découverte ou la codécouverte de plus de 200 supernovae. Son astrophotographie a également été publiée dans des publications bien connues telles que National Geographic et Life Magazine, et a reçu des prix d'organisations prestigieuses comme la Société royale d'astronomie du Canada.

Les clients qui ont eu l’opportunité de séjourner à l’Observatoire B&B ont exprimé leur gratitude pour cette expérience « hors de ce monde ». Pour beaucoup, leur visite les a incités à poursuivre leur propre intérêt pour l’astronomie.

