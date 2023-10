De nouvelles découvertes de « cercles de fées » inexpliqués explorées grâce à la technologie de l'IA

Les scientifiques ont fait de nouvelles découvertes de mystérieux « cercles de fées » dans les déserts du monde entier. Ces parcelles circulaires de terre stérile ressemblent à des rangées de pois et déroutent les scientifiques depuis des années. Auparavant, les cercles de fées n'avaient été observés que dans le désert du Namib en Afrique australe et dans l'arrière-pays de l'Australie occidentale. Cependant, une étude récente a utilisé la technologie de l’IA pour analyser les données satellite et a découvert des centaines d’endroits supplémentaires dans 15 pays différents sur trois continents où l’on peut trouver des modèles de végétation similaires ressemblant à des cercles de fées.

Les chercheurs ont utilisé un réseau neuronal, une technologie d’IA qui imite les processus cérébraux, pour identifier des motifs ressemblant à des cercles féeriques dans les images satellites haute résolution. Le réseau neuronal a été formé à l’aide de 15,000 575,000 images satellite de Namibie et d’Australie, dont la moitié présentaient des cercles de fées et l’autre non. Ils ont ensuite analysé près de XNUMX XNUMX parcelles de terrain dans le monde, identifiant des motifs circulaires qui ressemblaient à des cercles de fées connus. L'examen humain a été effectué pour exclure les structures de cercles non féeriques sur la base de l'interprétation de photos et d'informations contextuelles.

L’étude a identifié 263 zones arides présentant des motifs circulaires ressemblant à des cercles de fées en Australie et en Namibie, ainsi que dans d’autres régions arides de toute l’Afrique et de certaines parties de l’Asie occidentale, de l’Australie centrale et du sud-ouest, ainsi que du Sahel, du Sahara occidental et de la Corne de l’Afrique. Ces résultats fournissent des informations précieuses sur la répartition mondiale des cercles de fées.

Les cercles de fées se distinguent des autres phénomènes naturels qui créent des trous dans la végétation en raison de leur motif très ordonné. Cependant, les modèles identifiés dans cette étude ne répondaient pas aux normes élevées définies par le Dr Stephan Getzin, chercheur à l'Université de Göttingen. L'étude a également mis en évidence les facteurs complexes et spécifiques au site qui contribuent à la formation du cercle de fées, tels que le climat et l'auto-organisation des plantes en Namibie et l'activité des termites en Australie.

Dans l’ensemble, l’atlas mondial des cercles de fées vise à inspirer de nouvelles recherches sur ces phénomènes énigmatiques et à encourager les scientifiques à explorer les mystères entourant leur formation. L’utilisation de la technologie de l’IA dans cette étude fournit un outil puissant pour identifier et étudier les cercles de fées à plus grande échelle.

Sources:

– Article source : NatureWorldNews.com

– Termes scientifiques :

– Cercles de fées : disques ronds de terre stérile trouvés dans les déserts, caractérisés par un motif très ordonné parmi les cercles.

– Réseau neuronal : une technologie d’IA qui imite les processus cérébraux et est capable d’apprendre et de reconnaître des modèles.

– Écosystèmes arides : Écosystèmes caractérisés par de faibles précipitations et une disponibilité limitée en eau.

– Source de l'image : Olga Ernst & Hp.Baumeler / Wikimedia Commons