Explorer les profondeurs énigmatiques : dévoiler des phénomènes cachés sous la plate-forme de glace de l'Antarctique

Des scientifiques de l'Université Cornell, en collaboration avec le projet Ross Ice Shelf et Europa Underwater Probe (RISE UP) de la NASA, ont fait une découverte surprenante lors de leur exploration sous la plate-forme de glace de l'Antarctique. Cette découverte inattendue pourrait avoir des implications considérables sur la stabilité des plates-formes de glace du monde entier.

À l’aide d’un robot sous-marin appelé Icefin, les chercheurs ont exploré une partie du monde encore jamais vue par les humains. Le robot mince de 12 pieds de long a manœuvré à travers des passages étroits créés par le forage à l’eau chaude, révélant un éventail fascinant de crevasses et de caractéristiques géologiques uniques jusqu’alors inconnues.

L’aspect le plus étonnant de cette découverte est que ces crevasses présentent des motifs et des formations qui n’avaient jamais été pris en compte dans les modèles scientifiques existants. Des crevasses ont été observées déplaçant l’eau le long du littoral de la plate-forme de glace d’une manière sans précédent, défiant les prédictions antérieures des chercheurs.

La fonte à la base des crevasses combinée à un phénomène connu sous le nom de « rejet de sel » – qui empêche le gel au sommet – a entraîné une circulation de l’eau autour de jets horizontaux, entraînant une fonte et un gel inégaux de chaque côté. Ces facteurs jusqu’ici non identifiés jouent un rôle crucial dans la détermination de la stabilité des plates-formes de glace.

Ces résultats, récemment publiés dans la revue Science Advances, contribuent non seulement à notre compréhension de la stabilité des plates-formes de glace, mais soulignent également l'importance d'outils de pointe tels que les robots et les capteurs sous-marins pour permettre une exploration sans précédent de régions éloignées et inaccessibles. Une telle exploration aide les chercheurs à acquérir des informations inestimables sur l’impact de la fonte des glaciers et des plates-formes de glace sur l’élévation du niveau de la mer.

Suite à ces découvertes inattendues, les scientifiques doivent désormais revoir les modèles existants et intégrer ces nouveaux facteurs dans leurs prévisions. En considérant les différents types de circulation et la relation entre les températures des océans et le gel dans les crevasses, les chercheurs peuvent améliorer leurs projections sur l'augmentation future du niveau de la mer.

Cette exploration remarquable sous la plate-forme de glace de l'Antarctique rappelle les capacités en constante évolution de la recherche scientifique et de la technologie. Des possibilités passionnantes nous attendent alors que nous continuons à explorer et à percer les mystères cachés sous les vastes paysages glacés de la Terre.

FAQ

Qu'est-ce qu'une banquise ?

Une plate-forme de glace est une épaisse plate-forme flottante de glace qui se forme à partir de l'extension d'un glacier ou d'une calotte glaciaire sur l'océan. Il s’agit généralement de glace d’eau douce.

Que sont les crevasses ?

Les crevasses sont des fissures profondes qui se forment dans la glace et les glaciers en raison des contraintes provoquées par le mouvement ou d'autres facteurs.

Comment fonctionnent les robots sous-marins comme Icefin ?

Les robots sous-marins, comme Icefin, sont des machines autonomes ou télécommandées conçues pour naviguer dans les conditions extrêmes des environnements sous-marins. Ils sont équipés de divers capteurs et outils pour collecter des données et des images, fournissant ainsi des informations précieuses sur des régions inexplorées. Le robot Icefin utilisé dans cette étude a pu se faufiler dans des passages étroits dans la glace de l’Antarctique et capturer des caractéristiques géologiques inédites.

Quelle est la signification de ces découvertes ?

Les caractéristiques et les modèles inattendus découverts sous la plate-forme de glace de l'Antarctique remettent en question les connaissances scientifiques actuelles sur la stabilité de la plate-forme de glace. En intégrant ces découvertes dans des modèles, les scientifiques peuvent améliorer leurs prévisions sur la manière dont la fonte des glaciers et des plates-formes de glace contribuera à l'élévation du niveau de la mer à l'avenir. De plus, l’exploration met en évidence les progrès technologiques qui nous permettent d’explorer des régions éloignées et inaccessibles, mettant ainsi en lumière des aspects inédits de notre planète.