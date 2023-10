L’assèchement du lac d’Ourmia : une crise écologique en Iran

Le lac d'Urmia, autrefois le plus grand lac du Moyen-Orient, a connu un déclin significatif ces dernières années, pour finalement se transformer en un salar sec à l'automne 2023. Ce changement peut être attribué à une combinaison de facteurs, notamment les sécheresses consécutives, l'utilisation de l'eau à des fins agricoles. , et la construction de barrages qui ont eu un impact négatif sur l'approvisionnement en eau du lac. Les tendances historiques montrent que le lac d'Ourmia s'assèche depuis 1995, perdant près de 90 % de sa superficie.

En 2020, le lac a connu une résurgence temporaire des niveaux d'eau en raison de précipitations inhabituelles, mais des conditions plus sèches au cours des années suivantes l'ont amené à se rapprocher à nouveau des conditions presque sèches. Les images satellite capturées par les missions Landsat de la NASA montrent la différence frappante entre le bassin rempli d'eau du lac en 2020 et son état desséché en 2023.

L'épuisement du lac Urmia a d'importantes implications écologiques et sanitaires. Le lac et ses zones humides environnantes sont non seulement une réserve de biosphère de l'UNESCO et un site Ramsar, mais fournissent également des habitats essentiels à diverses espèces d'oiseaux d'eau et servent de halte aux espèces migratrices. Avec le rétrécissement du lac, l'eau restante devient plus saline, ce qui nuit aux populations d'artémias et à d'autres sources de nourriture pour les animaux plus gros.

De plus, le lit du lac exposé augmente la probabilité de tempêtes de poussière, qui peuvent dégrader la qualité de l’air et avoir des impacts négatifs sur la santé respiratoire. Des études récentes ont établi un lien entre les faibles niveaux d'eau du lac d'Ourmia et des problèmes respiratoires au sein de la population locale.

Les causes de l'épuisement du lac d'Ourmia restent un sujet de débat. Même si un programme de restauration de 10 ans lancé en 2013 a effectivement conduit à un certain rétablissement, il est difficile de déterminer la véritable efficacité de l'effort en raison de l'apparition simultanée de fortes pluies. Certaines recherches suggèrent que les facteurs climatiques ont joué un rôle important dans le rétablissement du lac.

L’assèchement du lac d’Ourmia constitue une crise écologique aux conséquences considérables. Des efforts doivent être faits pour remédier aux facteurs contributifs et redonner au lac son ancienne gloire, en préservant sa riche biodiversité et en protégeant la santé et les moyens de subsistance de la population locale.

