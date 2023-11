Le monde fascinant du carnivore fongique : comment un prédateur piège et digère ses proies

By

Une étude récente a fourni de nouvelles informations sur les processus moléculaires complexes impliqués lorsqu'un champignon carnivore capture et consomme sa proie. La recherche s'est concentrée sur Arthrobotrys oligospora, une espèce de champignon qui obtient généralement des nutriments à partir de matière organique en décomposition, mais qui peut recourir à la prédation lorsqu'elle est confrontée à la famine ou à la présence de vers à proximité.

Bien que des études antérieures aient éclairé la biologie des relations prédateurs-proies chez les champignons, les détails moléculaires de ce processus restent largement inconnus. Pour combler ce manque de connaissances, une équipe dirigée par Hung-Che Lin de l'Academia Sinica à Taipei a réalisé une série d'expériences en laboratoire en utilisant le ver nématode Caenorhabditis elegans.

À l’aide d’une technique appelée RNAseq, les chercheurs ont analysé l’activité de différents gènes chez A. oligospora à différents stades de prédation. Ils ont découvert plusieurs processus biologiques clés qui semblent jouer un rôle crucial dans le comportement prédateur de ce champignon.

Les résultats suggèrent que lorsque A. oligospora détecte un ver, il y a une augmentation de la réplication de l'ADN et de la production de ribosomes. Par la suite, il y a une régulation positive des gènes codant pour les protéines impliquées dans la formation et la fonction des pièges, notamment les protéines sécrétées adhésives des vers et une famille de protéines nouvellement identifiée appelée « protéines enrichies en pièges » (TEP).

Enfin, une fois qu'A. oligospora a étendu ses structures filamenteuses dans le ver pour le digérer, les gènes codant pour diverses enzymes appelées protéases deviennent plus actifs, en particulier un groupe appelé métalloprotéases. Ces protéases sont responsables de la dégradation des protéines, ce qui indique leur rôle dans la digestion des vers.

Ces résultats permettent non seulement de mieux comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents à la prédation d'A. oligospora, mais jettent également les bases de recherches futures sur d'autres interactions fongiques prédateur-proie.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’ARNseq ?

R : RNAseq est une technique utilisée pour analyser l’expression des gènes en mesurant le niveau de molécules d’ARN dans un échantillon. Il fournit des informations précieuses sur l’activité de différents gènes à différents moments.

Q : Que sont les protéases ?

R : Les protéases sont des enzymes responsables de la décomposition des protéines en peptides ou acides aminés plus petits. Ils jouent un rôle essentiel dans divers processus biologiques, dont la digestion.

Q : Qu’est-ce que la métalloprotéase ?

R : Les métalloprotéases sont une classe de protéases qui nécessitent des ions métalliques, tels que le zinc, pour leur activité enzymatique.

