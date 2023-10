Enquête sur la perception du temps dans l'autisme : une compréhension plus approfondie grâce à des modèles animaux

La perception du temps est un aspect crucial de la cognition humaine et animale, affectant la prise de décision, la mémoire, la communication et le contrôle moteur. Le professeur agrégé Fuat Balci de l'Université du Michigan approfondit le fonctionnement de l'esprit humain et animal, étudiant la notion de temps ainsi que ses similitudes et ses différences entre les espèces.

Balci se concentre spécifiquement sur le timing scalaire, une caractéristique fondamentale de la perception du temps partagée par diverses espèces. À mesure que les intervalles de temps augmentent, la précision du timing interne diminue, un peu comme la pixellisation sur un écran de télévision. Cela suggère que la fonction chronomètre du cerveau humain est préservée au cours de l’évolution et comparable entre différentes espèces.

Comprendre la perception du temps a des implications pratiques, notamment un aperçu des fondements évolutifs de l'esprit humain et de l'utilisation de modèles animaux pour étudier le cerveau humain. Les recherches de Balci permettent également d'explorer les perturbations de la perception du temps associées à des troubles neurologiques comme l'autisme, conduisant potentiellement à des interventions thérapeutiques.

Des études ont montré que les personnes autistes peuvent avoir des perturbations dans leur horloge interne, ce qui entraîne un sentiment accru d'incertitude. Cette incertitude accrue peut contribuer à des comportements répétitifs et à d’autres caractéristiques de l’autisme. Balci vise à découvrir la relation entre les déficits de perception du temps et les symptômes plus larges de l'autisme.

Grâce à son projet intitulé « NeVRo : Combinant l’imagerie calcique, l’optogénétique et la réalité virtuelle pour étudier l’horloge interne dans l’autisme », Balci utilise des modèles animaux autistes pour explorer le rôle de la perception du temps dans les troubles du spectre autistique. Les environnements traditionnels d’expérimentation animale dans de petites boîtes limitent l’observation des comportements naturels. Balci surmonte cette limitation en créant des conditions de test écologiquement valables à l'aide de la technologie de réalité virtuelle.

Dans la configuration expérimentale de Balci, des souris courent sur un ballon suspendu, contrôlant leurs mouvements dans un environnement virtuel. Cette approche fournit un environnement de test plus réaliste et permet l’observation de l’activité neuronale individuelle au niveau cellulaire. Balci combine la réalité virtuelle avec des technologies de pointe comme l'imagerie calcique et l'optogénétique pour manipuler des neurones spécifiques et analyser les schémas d'activité cérébrale.

Cette approche combinée va au-delà du simple criblage de modèles animaux pour détecter les maladies humaines et les médicaments. Le phénotypage approfondi de Balci implique l'analyse de traits et de caractéristiques observables pour potentiellement corriger l'activité cérébrale perturbée observée dans l'autisme.

Les recherches de Balci visent à mieux comprendre les mécanismes cognitifs et leur rôle dans des troubles comme l'autisme. En s’attaquant aux principaux symptômes de l’autisme, il espère découvrir une cause sous-jacente commune. Cette exploration a le potentiel de permettre une compréhension plus approfondie des perturbations cognitives au cœur de l’autisme et d’ouvrir la voie à des interventions thérapeutiques plus efficaces.

