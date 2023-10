Les protéines cytosquelettiques jouent un rôle crucial dans le développement des œufs, selon une étude de Northwestern Medicine

By

Les scientifiques de Northwestern Medicine ont découvert le rôle des protéines du cytosquelette dans la croissance des œufs en développement chez les mouches des fruits. L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, met en lumière la façon dont les ovules se forment et se différencient des autres cellules sœurs.

Les ovocytes, ou œufs en développement, se forment lorsqu'une cellule se différencie en ovocyte, tandis que les cellules restantes deviennent des cellules « nourricières » qui fournissent à l'ovocyte le matériel nécessaire à sa croissance. Ces structures cellulaires interconnectées, connues sous le nom de « les gagnants remportent tout », sont présentes à la fois chez les mouches des fruits et chez les mammifères.

Le laboratoire du Dr Vladimir Gelfand a mené cette étude pour mieux comprendre les mécanismes à l’origine de ce processus. Ils ont découvert que les ovocytes agissent comme des parasites, les cellules nourricières produisant toutes les protéines nécessaires, qui sont ensuite transportées dans l'ovocyte le long des microtubules par le moteur moléculaire cytoplasmique de la dynéine.

En utilisant les mouches des fruits comme système modèle, les scientifiques ont cultivé des ovaires et ont observé que l'ovocyte générait un plus grand nombre de microtubules, qui servent d'autoroutes intercellulaires pour le transport des protéines et des ressources. Chez les mouches des fruits, la croissance des microtubules est régulée par un homologue génétique appelé mini-fuseaux (Msps) au lieu de XMAP215, la protéine responsable de la croissance des microtubules chez l'homme.

L’étude a révélé que l’ARNm de Msps, portant les instructions permettant de fabriquer la protéine Msps, était concentré dans l’ovocyte. L'inactivation de l'ARNm a affecté négativement le développement des microtubules et la croissance cellulaire. On a également découvert que la dynéine était responsable de l’accumulation de l’ARNm de Msps dans l’ovocyte.

L'élimination de la dynéine a réduit la quantité d'ARNm dans l'ovocyte, ce qui a stoppé le développement cellulaire normal. Cela a conduit les chercheurs à identifier le Msps et la dynéine comme un duo dynamique régissant la spécialisation et le développement des ovules.

Les résultats établissent une boucle de rétroaction positive entre la dynéine et la Msps, favorisant le développement des ovocytes. Les recherches futures se concentreront sur la compréhension des facteurs qui déterminent quelles cellules deviennent des ovocytes.

L'étude a été financée par une subvention de l'Institut national des sciences médicales générales.

