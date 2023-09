Comprendre les moteurs bactériens : implications pour des nanomachines efficaces

Des chercheurs de l’Université de Nagoya, de l’Université d’Osaka et de l’Institut des biosciences et technologies de Nagahama ont fait des découvertes importantes concernant la locomotion des bactéries et ses applications potentielles dans le développement de nanomachines. L’équipe, dirigée par le professeur émérite Michio Homma et le professeur Seiji Kojima, a identifié le rôle de la molécule FliG dans la couche flagellaire, ou « moteur » des bactéries.

Le moteur flagellaire des bactéries possède un rotor et un stator. Le stator fonctionne comme un moteur, tandis que le rotor tourne en fonction de la transmission de la rotation du stator. Ce mécanisme permet aux bactéries d’avancer ou de reculer. L'anneau C, un complexe protéique, contrôle ce mouvement. La molécule FliG à l’intérieur de l’anneau C agit comme un embrayage, facilitant le passage entre le mouvement avant et arrière.

Les chercheurs ont étudié le mutant G215A de la molécule FliG, qui provoque une rotation permanente du moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Grâce à leur étude, l’équipe a découvert que les changements dans la structure du FliG et l’interaction des molécules d’eau qui l’entourent sont responsables du mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre. Ces changements se produisent également dans la forme normale de FliG lorsqu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Les différences structurelles permettent aux bactéries de basculer entre un mouvement vers l’avant et vers l’arrière en réponse à leur environnement.

Comprendre les propriétés physiques de la protéine FliG constitue une avancée majeure dans la compréhension du mécanisme moléculaire de la commutation rotationnelle dans les moteurs. Les résultats ouvrent la voie au développement de moteurs compacts offrant un rendement de conversion énergétique plus élevé. Ces connaissances peuvent être appliquées à la conception de nanomachines artificielles contrôlant précisément leur rotation. Ces progrès ont le potentiel de révolutionner divers domaines, tels que la médecine et la conception de la vie artificielle.

L'étude, publiée dans iScience, marque une avancée significative dans notre compréhension des moteurs bactériens et de leurs implications potentielles pour le développement de nanomachines plus efficaces. Il ouvre de nouvelles voies de recherche en nanotechnologie et en ingénierie, offrant des possibilités passionnantes pour de futurs progrès technologiques.

La source:

Tatsuro Nishikino et coll. Les modifications du réseau hydrophobe du domaine FliGMC induisent une commutation de rotation du moteur flagellaire, iScience (2023). DOI : 10.1016/j.isci.2023.107320 [Université de Nagoya]